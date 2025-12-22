中和工安意外！吊車掛勾滑落 路過婦人頭遭砸血流如注

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





新北市中和傳出工安意外！陳姓工人在一處建築工地更換吊車掛勾時，掛勾卻不慎從吊車上滑落，當場砸中路過的林姓婦人頭部，造成林婦頭部有3、4公分撕裂傷，所幸意識清醒送醫後並無生命危險，確切事發經過仍待釐清，新北市勞檢處也已勒令該工地停工。

據了解，這起事件發生在中和景平路一處工地，23歲陳姓男子今天（22日）下午1時許，更換吊車掛勾時，掛勾卻不慎從吊車上滑落，當場砸中路過的71歲林姓老婦頭部。

新北市消防局獲報緊急動員人車趕赴現場救援，發現林婦僅頭部約3、4公分撕裂傷，意識清醒，所幸並無生命危險，目前已送往雙和醫院救治；轄區中和警方獲報到場協助交管，並通報新北市勞工局，後續勞檢處也將派員到場稽查，並勒令停工。

吊車掛勾擊中路過的林婦。（圖／翻攝畫面）

