中和工廠大火 廠長燒成焦屍

新北市中和區民享街一處鐵皮工廠六日上午七點多發生火警。 （記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市中和區民享街一處鐵皮工廠六日上午七點多發生火警，新北市消防局接獲通報後立即派遣大批人車前往搶救，火勢在七點四十八分獲得控制、八點三十九分左右撲滅，燃燒面積約四百平方公尺，平常會在工廠過夜的黃姓廠長失聯，直到警消清理火災現場發現他已經燒成焦屍，起火原因仍待釐清。

起火的鐵皮工廠主要做營造及裝潢，六日一早突然冒出火煙，消防人員獲報趕到現場，現場已陷入一片火海，廠房不但全面燃燒，火勢還迅速延燒到隔壁倉儲及汽車修護廠，消防局出動大批人車灌救、控制火勢。

消防局一度以為火警發生時，工廠尚無員工上班、無人受困，後來才得知，黃姓廠長平常會在廠房內過夜，火勢熄滅後，消防人員隨即進入到廠房內，上午十點四十九分尋獲已成焦屍的黃姓廠長。