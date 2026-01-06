中和工廠大火！火舌伴隨濃煙竄天 56歲男疑受困火場

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





新北市中和民享街一處作為倉庫用的鐵皮工廠，今天（6日）一早不明原因傳出火警，大量火舌伴隨濃煙直竄天際，新北市消防局獲報動員大批人車趕赴現場灌救，目前已將火勢撲滅，但平時住在工廠內的黃姓男子目前卻聯絡不上，不排除受困在火場中，目前消防人員正持續在火場進行搜索中。

據了解，這起火警發生在今天（6日）上午7時26分許，位於中和民享街的一處作為倉庫用途的一層樓鐵皮工廠，不明原因冒出火舌，新北市消防局獲報緊急動員大批人車趕赴現場灌救，抵達現場時，只見大量火舌伴隨濃煙直竄天際，連忙架設水線灌救。

火舌伴隨濃煙從廠房內竄出。（圖／翻攝畫面）

消防人員歷經1個多小時灌救，在上午8時39分將火勢撲滅，但目前卻傳出平時住在工廠內的56歲黃姓男子失聯，消防人員多次致電，卻仍聯繫不上黃男，不排除受困火場中，目前消防人員派員在倒塌的鐵皮中進行搜救中。

而新北市環保局也指出，火災所造成的空氣污染或異味影響，可能會影響到下風處新北市中和、板橋、永和、土城以及台北市萬華區民眾，呼籲民眾外出戴上口罩，加強呼吸防護。

消防人員射水灌救。（圖／翻攝畫面）

