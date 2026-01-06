中和工廠惡火！ 56歲男被發現已成焦屍受困夾層

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





新北市中和民享街一處作為倉庫用途的鐵皮工廠，今天（6日）一早傳出火警，更傳出平時住在屋內的黃姓男子下落不明，消防人員獲報到場緊急射水灌救，將火勢撲滅後，在現場來回搜索，最終在夾層中尋獲黃男，但發現他已燒成焦屍明顯死亡，後續將交由警方，將報請檢察官相驗釐清確切死因。

據悉，新北市消防局今天（6日）上午7時26分接獲報案，中和民享街一處作為倉庫用途的一層樓鐵皮工廠發生火警，派遣大批人車趕到現場救援時，發現現場平時堆放大量營造業用的材料，現場已完全燃燒，火舌夾帶濃煙直竄天際，屋頂更因火勢高溫而坍塌，消防人員見狀緊急射水灌救，歷經1個多小時灌救，最終在上午8時39分將火勢撲滅。

廣告 廣告

消防人員掌握該處工廠內平時住著一名56歲黃姓男子，但現場嘗試致電給他，卻發現聯繫不上，加上他平常代步用的轎車、機車也在該處，監視器也並無他離開的身影，研判他可能還在火場中，隨即派員利用重機械進到火場進行開挖，後續再由消防人員進入搜索。

消防人員最終在上午10時49分尋獲黃男，被倒塌的夾層壓住，已被燒成焦屍明顯死亡，後續將交由轄區中和分局警方報請檢察官相驗釐清死因，至於確切起火原因仍待釐清。

更多東森新聞報導

泰山翁闖紅燈攔腰撞雙載機車！害乘客斷腿 畫面曝光

中和工廠大火！火舌伴隨濃煙竄天 56歲男疑受困火場

國道火燒車！聯結車引擎有異音 下秒瞬間成火球畫面曝光

