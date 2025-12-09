中和怪男因3字「公園暴打小孩」！衝突畫面曝光了

生活中心／于士宸報導

新北中和某公園發生一起「大人失控動手小孩」的驚險事件！臉書社團《我是中和人》一名網友表示，自己帶孩子去公園時，目睹一名40多歲男子情緒失控，對幾名小朋友大吼大叫，甚至出手推倒、拉扯，嚇得孩子當場大哭。原PO和另一位老師見狀立刻上前制止，但男子不但不冷靜，還跳針飆罵、嗆聲，場面一度失控。最後，警方到場才把情況壓下來，家長也憤而提告，男子暴打小孩的原因也曝光了。









中和40多歲怪男「公園爆打小孩」！因「這事」失控動員警方…驚險畫面曝

臉書社團《我是中和人》一名網友驚爆中和某公園發生「大人失控動手小孩」事件。（圖／翻攝自臉書社團《我是中和人》）

廣告 廣告

臉書社團《我是中和人》一名網友發文，揭露一起社會事件。原PO表示，6日晚間約莫8點時，自己帶著兒子到公園玩，卻突然聽到一名40多歲的男子在咆哮，並對著遠方一名騎腳踏車的小朋友「過來」，隨後小朋友也表示「我沒有怎麼樣」，就騎著腳踏車離去。沒想到，該名男子卻突然全力衝刺，奔向小朋友、直接把他一把推向旁邊的花圃，讓原PO驚訝得馬上上前制止，並緩和氣氛，表示「只是小孩而已，沒必要這樣」。

中和40多歲怪男「公園爆打小孩」！因「這事」失控動員警方…驚險畫面曝

一名年齡約40歲左右的男子，在公園對小孩動粗。（圖／翻攝自臉書社團《我是中和人》）

沒想到，該男子卻怒喊：「他罵我兒子三字經欸，乾你什麼事？」，就轉頭接著尋找另外2名後方的孩子。接下來，火氣越演越烈，該男子將2位小朋友的衣領拖行，不停質問：「你為什麼罵三字經？」，原PO再次上前制止，也不忍報警處理。該男見狀後情緒更是激動，對著原PO咆哮「你叫啊，要叫人也可以」、「你人沒叫來你婊X」、「乾你什麼事，你家小孩嗎」，甚至威脅喊「我是XXX的人」。

警方到場後，男子仍持續叫囂，甚至威脅要拿槍、找幫派人士處理，引起家長極大不安。在進一步了解後，事件起因為男子的幼兒在溜滑梯時不慎弄壞國一生A同學的羽球拍，A一時情緒激動爆粗口，騎腳踏車的孩子則喊了「雞X」，卻遭男子誤以為是在辱罵他的孩子，因而失控動手。原PO痛批，孩子的用語固然不妥，但成年人應能辨別情況與控制情緒，絕不該以暴力對付未成年孩童。目前多名學生家長已向男子提告，原PO也提醒家長，若在公園遇到該男子務必提高警覺，避免類似事件再次發生。





中和40多歲怪男「公園爆打小孩」！因「這事」失控動員警方…驚險畫面曝

一名網友在留言區曬出圖片，表示過去在公園內曾看過疑似同一名男子。（圖／翻攝自臉書社團《我是中和人》）

貼文曝光後，一名網友火速留言，貼出疑似同一名男子的照片，寫道：「有點像同個人，上次我遇到的時候，他拿磚頭把自己砸的頭破血流，超恐怖」。不少網友也紛紛大讚原PO見義勇為，留言「這麼秋？！檢調單位要不要去查查四海遊龍裡面有槍啊？？？」、「丟人現眼的」、「兇小孩子算什麼東西啊，俗辣一個」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：中和40歲怪男因這3字「公園暴打小孩」！遭路人阻止還「反嗆」衝突畫面曝光了

更多民視新聞報導

深夜搜山救援 7登山客南投小出山迷路受困

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

李炳憲獲金球影帝提名！ 將與李奧納多角逐大獎

