中和母女公寓頂樓摔下 母吐白沫昏迷、懷中1月大女嬰「無生命跡象」

太驚悚！新北市中和區一處民宅旁，民眾發現竟倒臥一對母女，趕緊通報119。警消到場後發現，1名年約30多歲的女子與懷中1個月大的新生兒疑似從高樓摔下，女子口吐白沫昏迷，懷中女嬰則已經無生命跡象，救護人員立刻將母女兩人緊急送醫。

據了解，新北市消防局接獲民眾報案，事發是今天（12／29）下午4時許，有附近民眾經過新北中和民享街一處民宅前，赫然發現有一名女子倒臥路旁。

民眾上前一看，才發現年約30歲的女子手中抱著女嬰倒臥在地，嚇得連忙打電話報案求助。警消到場救援時，女嬰已無呼吸心跳、女子則是口吐白沫昏迷不醒，緊急將2人送醫，目前2人仍在急救中。

警方現場調查，女子疑似抱著女嬰從由公寓頂樓摔下，初步排除外力介入。據悉，女子近期產後狀態不佳，詳細墜樓原因仍待進一步調查釐清。

