中和環球驚傳「有人持刀」 竟是「泡泡瑪特」太夯排隊爆口角

新北市中和區的環球百貨，今（18日）上午發生因排隊問題引發的糾紛案件，45歲溫姓女子與41歲許姓男子爆發口角，過程中有民眾向警方報案，稱其中1人持有刀械，警方獲報趕往現場了解，現場保全也已介入協助調解，經調查確認後，確認並無攜帶刀械的情況，警方告知雙方權益後，2人均表示不提告。

知名公仔、盲盒專賣店「泡泡瑪特」日前落腳中和環球百貨，開幕後吸引大批民眾前往，今日上午溫女、許男即因為要排隊入場而發生口角糾紛，雙方爭吵過程中，有民眾打電話報案，表示聽到溫女稱許男持有刀械，警方隨即趕往現場了解。

警方到場時，現場保全已經介入調解，溫女否認曾訴說對方持有刀械一事，經現場確認，許男身上也確實沒有攜帶刀械等物品，因此現場向2人告知權益後，雙方均不提告，結束一場虛驚。



