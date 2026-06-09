中和男違停公車站未熄火 警上前盤查竟有如「毒品量販店」
新北市中和區日前深夜上演一齣毒蟲「自投羅網」的荒謬劇碼。44歲李姓男子駕駛自小客車，行經中和華新街一帶時，竟大剌剌將車輛違停在公車站牌且未熄火，自己則在駕駛座上呼呼大睡。巡邏警員發現車輛形跡可疑上前敲窗盤查，卻發現李男精神渙散，實施毒品唾液快篩後，呈現陽性反應，當場將他逮捕送辦。
中和警方7日深夜11時許，執行例行巡邏勤務時瞄到該輛違規轎車。警方上前原本僅想勸導驅離，卻發現駕駛早已睡到不省人事，好不容易將李男喚醒，但他下車時神情恍惚、舉止怪異，警方對他進行毒品唾液快篩，果然呈現陽性反應，員警隨即依法將他上銬逮捕。
警方也對實施附帶搜索，發現海洛因、依托粉、嗎啡粉各1包以及依托咪酯煙油1瓶，當場人贓俱獲。全案經警方偵訊後，除了依毒品及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦外，針對他毒駕的惡劣行徑，也依《道路交通管理處罰條例》開單告發，並處以扣牌、扣車處分。
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