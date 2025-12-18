中和秀朗橋旁驚見保育類「藍腹鷴」 柳丁哥哥：遇過最傻眼路殺

藝人柳丁哥哥行經中和秀朗橋，下橋後看到一隻遭到路殺的保育類藍腹鷴。（圖／柳丁哥哥授權提供）

一隻保育類藍腹鷴日前在新北市中和市區遭路殺，引起各界關注。藝人柳丁哥哥於16日上午騎車經過景平路時，發現這隻羽毛藍白相間、帶有紫紅色的珍貴鳥類不幸喪命。藍腹鷴為台灣特有種，屬第二級珍貴稀有保育類，通常棲息於中低海拔山林，極少在市區出現。專家推測，這隻藍腹鷴可能因人為飼養或遷移過程中經過市區而遭遇不幸，此事件也提醒大家關注野生動物保育問題。

柳丁哥哥表示，當他在中和秀朗橋下看見這隻美麗的鳥類時，第一時間還沒認出是藍腹鷴。他說這是他遇過所有路殺動物中最令人傻眼、最特別的一次。由於過去常協助救援小動物，柳丁哥哥車廂中備有手套和塑膠袋等工具。發現藍腹鷴後，他立即聯絡生態專業好友，協助將牠送往南投的生物多樣研究所，並將發現地點座標登錄到路殺網站，為研究提供重要紀錄。

藍腹鷴在車水馬龍的景平路上被發現，讓許多民眾感到疑惑。附近最近的山區為海拔302公尺的烘爐地，其他較遠的山區則在新店安坑一帶。專家解釋，藍腹鷴主要居住在遠離人多和車流量大的環境，雖然在中部的台灣大雪山等觀光地區也曾發生路殺事件，但在市區出現確實極為罕見。專家進一步分析，藍腹鷴出現在市區的原因，可能是非法人為飼養或在遷移過程中經過市區。無論如何，若民眾遇到類似情況，建議記錄位置並拍照通報給相關單位，以避免類似憾事再次發生。

藝人柳丁哥哥行經中和秀朗橋，下橋後看到一隻遭到路殺的保育類藍腹鷴。（圖／柳丁哥哥授權提供）

藍腹鷴屬於台灣特有種，是第二級珍貴稀有保育類，常出沒在中低海拔的山林。（圖／生態觀察攝影師蘇家弘提供）

柳丁哥哥於17日在社群媒體發文，描述這次經歷為「最傻眼的路殺」。他回憶當時行經中和準備採買東西，發現秀朗橋下人行道上躺著一隻動物。起初他只注意到這隻鳥羽毛很大很美，仔細查看後才驚覺可能是藍腹鷴，對於這種保育類動物出現在市區感到難以置信。

