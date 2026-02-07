中和突傳槍響！拒檢毒蟲衝撞、警連轟4槍逮人 路過女子嚇壞尖叫：天哪

記者林盈君／新北報導

7日晚間，新北市中和區發生槍擊，警方於執行勤務時，遇上車輛不但拒檢、還企圖衝撞，員警見狀立即拔槍，當街連轟4槍示警，現場無人受傷，不過有路過的女性民眾，猛然聽到巨大槍擊聲響，嚇得一陣尖叫「天哪」，隨即往反方向奔跑，其他民眾有部分則紛紛駐足，看警方抓捕嫌犯。

警方攔查贓車，連轟多槍壓制逮捕嫌犯。（圖／翻攝Threads＠rt007173）

初步了解，今天晚間，警方疑似攔查到一台贓車，但駕駛卻拒檢、企圖衝撞，員警隨即拔槍開槍喝止，並壓制逮捕車上3人。其中，駕駛為52歲的朱姓男子，有竊盜及毒品等前科，他駕駛這台偷來的自小客車，車上載著2友人，其中1人為竊盜通緝犯，車上搜出毒品安非他命等，目前3人已被帶回偵訊。

廣告 廣告

警方攔查贓車，連轟多槍壓制逮捕嫌犯。（圖／翻攝Threads＠rt007173）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

南寮漁港「竹風漁市」開幕一半！2樓餐廳區業者氣炸 議員發文幫喊話

男進派出所被逮！豬隊友直播笑他蠢 下秒搜出毒品遭「浩克警」上銬

基隆雨夜驚悚！女駕駛未注意撞飛行人 監視器拍下驚險瞬間

板橋出租套房變毒窟！霹靂小組攻堅畫面曝光 查獲大批毒品、2把手槍

