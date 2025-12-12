中和義大利麵推薦 堅持手作醬料 捷運中原站平價輕食餐廳

雨天也不怕，在家透過中和外送美食服務，享用熱騰騰的義大利麵（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中和人氣美食推薦 捷運中原站義式輕食餐廳

中和義大利麵輕食餐廳閎苑義式廚房從捷運中原站附近的巷弄間慢慢起步，並累積了一定的網路聲量與在地好評。這可不是什麼一夜爆紅的創業傳奇，而是創辦人從大學設計系時代一路在餐飲業打滾摸索，最後將「興趣」升級成「事業」的新北義式料理職人故事。

中和晚餐推薦，大份量義大利麵配上濃湯喝到飽，實惠又滿足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中和異國美食 美食愛好者用料理傳遞幸福感

「美食不只能填飽肚子，更能療癒人心。」創辦人說。在幾間中永和義式餐廳的內外場打工後，他意外發現自己對於料理的熱忱。因此在踏入社會後，決心以行動實踐熱愛，於 2024 年 12 月 2 日創立了這間新北輕食餐廳，正式把夢想端上餐桌。

店名閎苑也不是亂取的。創辦人解釋，「閎」象徵寬廣，不在口味上設限，從紅醬白醬青醬，到椒麻、金莎、辣蟹醬，通通可以登場；「苑」則代表一個雅致之地，也就是一間能放鬆聊天吃飯、不被催趕的中和聚餐餐廳。

想找中和創意料理？【閎苑】的義大利麵不只紅、白、青醬，還有椒麻、金莎、辣蟹醬的驚喜組合（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北手作義式料理 堅持原型食材打造無添加餐點

談到市場趨勢，創辦人一針見血：「中永和義大利麵店很多，但現在的消費者講求健康、天然、養生，這些不是每一間都有的。」在這間中原站輕食餐廳，所有醬料都用原型食材自己打，完全不靠現成加工品，吃起來更安心。這也是為什麼許多外食族一試成主顧，因為這裡的料理不只好吃，更有靈魂，還順便照顧了身體健康。



中和寵物友善餐廳 毛孩家庭、親子族群都能安心用餐

閎苑義式廚房不只食物好吃，也是許多家長最愛的中和親子友善餐廳。店內貼心提供兒童椅與兒童專用餐具，讓爸媽不必再為小孩的用餐問題煩惱，能更輕鬆自在地享受一頓義式大餐。同時，閎苑也很歡迎毛小孩一同入內（但需遵守「不落地」的小規範），讓這份新北人氣義大利麵帶來的療癒輕鬆不受限。

隱藏在巷弄裡的新北聚餐餐廳，義式料理融合台味創意，適合親朋好友一同分享（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中和人氣餐廳展望 料理包與外送服務新選擇

對於未來，創辦人的想法相當務實。他表示，目前先穩定中和本店的營運，未來不排除推出冷凍料理包，讓更多人能在家中享用餐廳同款的新北手作義式料理風味。在中和異國美食這個競爭激烈的領域，閎苑義式廚房以品牌精神、真材實料與創辦人的故事，打造出獨具一格的中原站必吃義大利麵。不設限的初心，正是吸引饕客們一再回訪的原因。



還想知道更多嗎？以下整理常見問題 協助消費者快速了解【閎苑義式廚房】的特色



Q1：【閎苑義式廚房】的餐點價格大約落在哪個範圍？

A1：多數義大利麵餐點價格在 200 至 300 元之間，並附有濃湯或飲料。消費者普遍認為價格合理，份量充足，是中和異國料理餐廳中兼顧實惠與品質的選擇。

Q2：【閎苑義式廚房】是否適合家庭或親子聚餐？

A2：是的，店內提供兒童椅與兒童餐具，並設有寵物友善規範。這讓爸媽能安心帶小孩用餐，同時也能與毛孩共享時光，被許多顧客視為中和親子友善輕食餐廳。

Q3：【閎苑義式廚房】有提供外送服務嗎？

A3：店家除了合作 Uber Eats 與 Foodpanda，還有自家提供的中和義大利麵外送服務，訂單滿千元可於 10 分鐘內送達中和周邊。這讓上班族或家庭在家也能方便享用新北人氣義大利麵。

Q4：【閎苑義式廚房】在眾多中和美食中有什麼特色？

A4：不同於一般餐廳僅有紅白青醬，這裡融合台式風味，推出椒麻、金莎、辣蟹醬等義大利麵。再加上濃湯喝到飽的設計，讓顧客覺得用餐體驗更有驚喜。



【閎苑義式廚房】

地址：新北市中和區新生街29之1號

聯絡電話：02-8228-6338

官方 Facebook：https://rink.cc/6yfx0

官方 Instagram：https://rink.cc/wgls1

官方 Threads：https://rink.cc/95bq3

Uber Eats 平台：https://rink.cc/oheyv

foodpanda 平台：https://rink.cc/ym22p

Google 地圖：https://rink.cc/5or97

（最新資訊請以商家公告為準）