中和老伯賣過期品遭罰款 他普發1萬「全拿去買雜貨」：減輕一點壓力

中和一名老伯因年邁行動不便，無法定期整理貨品，多次遭到檢舉。（圖／Threads／＠canonkuo授權提供）

新北市中和區一間開業將近70年的老雜貨店，由一位年邁的阿伯經營，不過因為阿伯行動不便，無力定期整理貨架，多次被檢舉販賣過期商品，一次便會被開罰6萬元。消息曝光後，一位公司老闆直接把普發的1萬元拿去購買阿伯的商品，希望能幫阿伯分擔一點壓力，暖心行動也讓不少網友大讚。

日前一名網友在Threads分享，表示老闆說普發的錢想回饋給有需要的人，而最近剛好看到這間中和雜貨店阿伯因為年邁行動不便，無法定期整理貨品，被檢舉開罰6萬元台幣的事情，就決定把1萬元花在阿伯的店裡，想減輕阿伯被開罰的壓力。

原PO表示，阿伯其實不是故意賣過期商品，只是年紀大了，身體不方便，有些東西真的是不小心漏掉，如果有人看到過期品，只要提醒一聲，阿伯就會馬上下架，「希望可以提醒代替直接檢舉」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示，「伯伯真的不是故意的！他是因為體力有限，就連走路也成問題，要用小碎步的，可想而知，他一個老人家顧店真的很困難，其實直接幫伯伯將過期商品下架，再告知他一聲就行了，這善舉只是舉手之勞」、「謝謝老闆願意幫助阿伯！我自己家裡也是開雜貨店，爸爸也80幾歲了，老人家有時候真的不是有意的，年紀大了難免會有疏忽」、「看到台灣人這麼有愛，真的超感動」。

