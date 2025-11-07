中和色情養生館抓了又開 市府建管處怪手進場強勢拆除

新北市中和區某間違建養生館，以按摩名義掩護性交易，在2024年和2025年曾3度被警方查獲，但業者不知悔改、繼續經營，新北市府則震怒，近日指派拆除大隊進場，由怪手直接拆除「斷根」，展現市府整治色情場所之決心。

警方與市府相關單位拆除色情養生館。（圖／翻攝畫面）

中和警方表示，為有效打擊妨害風化不法行為，於2024年及2025年三度查獲位於中和區某違建養生館暗藏色情交易行為，該場所假藉按摩名義實施性交易，違反社會秩序維護法及刑法妨害風化相關規定。

市府建管處人員強勢拆除。（圖／翻攝畫面）

針對該業者多次累犯且無悔意行為，中和警分局除依法偵辦外，因該場所屢勸不聽，持續違法經營，經市府公安稽查小組主席裁示，依法列入強制拆除案件。

廣告 廣告

新北市府於近日指派市府拆除大隊進場執行，出動怪手拆除建築，強勢「斷根」避免該養生館又死灰復燃，以維護公共安全與社會秩序，展現市府整治色情場所之決心。（CTWANT）

【更多CTWANT新聞】

延伸閱讀

影/土城養生館暗藏春色 警突襲按摩女羞喊「我先穿衣服！」

影/萬華養生館暗藏春色 警突襲攻堅逮6人

53歲阿伯裝初中生！網路誘騙少女上鉤 手機藏上百黃片被抓