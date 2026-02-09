即時中心／林韋慈報導

新北市中和區今（9）日傳出火警，建六路一間食品工廠，晚間7時許起火。消防局獲報後，立即派遣大批人車趕赴救援，抵達現場時，發現工廠一樓竄出大量黑煙，警消隨即佈署水線灌救，並同步展開搜索，順利救出受困在樓上的老闆女兒，預防性送醫觀察。此次救災共動用消防與救護車33輛與77名人員，所幸無人傷亡。

新北市消防局指出，晚間7時36分接獲報案，指中和區建六路67巷內一處蔥油餅工廠發生火警，隨即出動各式消防與救護車共33輛、77名人員前往搶救。到場時，工廠一樓已冒出濃濃黑煙，消防人員立即佈署2條水線射水灌救。

廣告 廣告

警消轉述，現場老闆表示18歲女兒疑似受困在4樓，消防人員隨即上樓搜索，並在陽台安全處發現該名女子，當時意識清楚。消防人員為她戴上共生面罩後，將其帶下樓，隨後預防性送往衛福部立雙和醫院觀察。

消防局表示，本案共出動12車、30人參與第一線搶救，火勢於晚間7時58分獲得控制，8時7分完全撲滅，燃燒面積約20平方公尺。至於詳細起火原因，仍待火災調查人員進一步釐清。

原文出處：快新聞／中和蔥油餅工廠竄火！18歲女4樓獲救 33車77警消灌救