中和街頭對撞！騎士左轉沒在看 擊落兩人波及路旁車輛

（記者許皓庭／新北報導）新北市中和區民享街昨（12）日傍晚發生一起連環車禍。一名 21 歲倪姓男子在下班尖峰時段騎車準備左轉進入巷弄時，疑因未禮讓對向直行車輛，與兩名直行騎士發生猛烈衝撞，撞擊力道甚至波及路邊停放的機車。事故共造成兩名騎士手腳擦挫傷，其中一人送醫治療。警方獲報到場後確認三方均無酒駕，詳細肇責仍待進一步釐清。

這起事故發生在 12 日下午 5 時許，地點位於中和區民享街 89 巷口。當時倪姓男子騎乘普通重型機車沿民享街行駛，欲左轉進入巷內，卻在巷口與對向直行往中山路三段方向的 42 歲葉姓男子及 52 歲辛姓男子發生劇烈碰撞。三部機車在路口撞成一團，強大的衝擊力導致辛男的機車失去控制向旁彈開，直接擊中停放在路邊機車格內、由邱姓女子所有的機車，造成現場多輛車損。

警消人員趕抵現場發現，路面上留有碎裂車殼。無辜遭撞的直行騎士中，葉男四肢有多處擦挫傷，表情十分痛苦，隨即由救護車緊急送往雙和醫院救治；另一名騎士辛男同樣受傷，但在初步包紮後表示暫不就醫。肇事的倪男本人則未受傷。而被波及的邱姓女車主在接獲警方通知趕回現場時，看見愛車無辜受損，神情顯得萬分無奈。

中和警分局交通分隊隨後對三名駕駛進行酒精檢測，酒測值均為 0，排除酒後駕車可能。員警已依照標準程序完成現場測繪、影像蒐集及卷宗建檔，並將持續調閱周邊監視器畫面以還原事發真相。警方初步判斷，該起事故疑似為轉彎車未禮讓直行車先行所致。警方藉此呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，並切實遵守轉彎禮讓規定，以保障各方交通安全。

