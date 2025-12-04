中和警使用活動地磅強力攔查大型車

中和警分局配合警察局租賃活動地磅，針對大型車容易違規時段及路段加強攔查，以檢視有無超載等各項交通違規情事。(圖:中和警分局提供)

祭出超載罰單維護交通安全，為強化交通秩序及安全，降低大型車肇事風險，中和警分局配合警察局租賃活動地磅，針對大型車容易違規時段及路段加強攔查，以檢視有無超載等各項交通違規情事。

中和警分局四日表示，轄內大型車輛超載以建案、工程等營建廢棄物為主，違規路段以景平路、中正路、連城路、和城路為大型車肇事發生率較高的路段，平時均利用各項勤務作為加強安全巡守及違規取締，以確保民眾安全。

經統計自一一四年迄今，中和警已取締大型車輛違規其中包括超載五十八件、滲漏飛散九件、號牌污穢一千六百八十九件、超速四十二件、闖紅燈三十八件、無照駕車四件、違反管制規定七百五十一件、車斗不合規定一件、爭道行駛十七件、其他交通違規一千四百三十三件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計將裁處高達新臺幣百萬元。

此外，為有效降低交通事故，中和警特別規劃於一一四年十二月四日八時至十二時，在環河西路三段與永和路口(單行道往橋和路方向)，執行取締大型車輛交通違規專案勤務，並運用活動地磅過磅檢視車輛有無超載情事，並詳加攔查舉發各項交通違規。

中和警除加強攔查取締告發外，為保障用路人安全，特別呼籲機慢車騎士及行人應儘量遠離大型車輛駕駛人的左右視線「視野死角」及「內輪差」，若機車、自行車或行人太靠近大型車輛，恐被大車擦撞再遭車輪捲入，且大車通常車體較高，駕駛易產生視線死角，看不到左右側的用路人而釀禍，籲請大家多一分注意，就能減少憾事發生，以共同守護交通安全。