中和警取締大型車違規 今年開單3772件最高罰鍰超過百萬元
【記者江孟謙／新北報導】新北市中和警分局考量轄內交流道、台64號快速道路平日車流量大，加上平面道路路幅較小、停車空間顯有不足，且還有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，為有效降低交通違規與肇事件數，精準分析轄內大型車輛各項違規熱區，對「違規停車」、「行駛管制區」等加強執法，以保障用路人安全。
警方表示，中和地區約有32萬餘輛機動車輛，因此分析析轄內大型車輛各項違規熱區，計有景平路、中正路及環河西路等路段，平時即針對重點交通違規項目加強執法。
今年中和警已取締大型車違規其中包括超載54件、滲漏飛散8件、號牌污穢1623件、超速40件、闖紅燈37件、無照駕車4件、違反管制規定645件、車斗不合規定1件、爭道行駛17件、其他交通違規1343件，合計3772件，依《道路交通管理處罰條例》最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達百萬元。
此外，中和警利用高機動性的「活動式地磅」在大型車經過的熱門路段機動攔查，今天（7日）上午9時至12時，在環河西路3段與永和路口（單行道往橋和路方向）執行取締大型車輛交通違規勤務。
警方說明，環河西路為往返永和及板橋地區外環道路，由於道路筆直，平時亦為砂石車等大型車輛必經行駛道路，本次擇定該路口入轄大型車輛加強攔停檢查，並運用活動地磅檢視行經車輛是否超載，透過執法手段，促使大型車駕駛遵守道路交通法規，以維用路人安全。
中和警分局提醒，為保障機車騎士及行人安全，除持續強力執行「取締大型車各項違規」、「路口不停讓行人」等勤務，呼籲砂石車駕駛人務必遵守法令勿有超載及其他交通違規情事，行經路口減速慢行，應於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行。
