中和警嗆民眾「轉彎讓直行非帝王條款」 遭懲處調轄區

新北市中和分局一名交通分隊許姓警員因違規左轉且情緒失控與民眾爭執，遭到單位開罰並給予行政處分。該警員於2025年12月29日下午執勤時，未開啟警示燈與警笛即左轉，與直行車發生路權爭議，更在爭執中脫口「轉彎車禮讓直行車非帝王條款」，引發輿論關注。

新北市政府警察局中和分局。（圖/翻攝自Google Maps）

事發地點位於中和區安平路與宜安路口，當時39歲的許姓警員正騎乘大型重型機車前往處理交通事故。根據監視器畫面顯示，許員行經該路口準備左轉時，未禮讓對向直行的白色轎車先行，導致對方駕駛緊急按鳴喇叭示警。許員誤以為對方有緊急需求，隨即將車輛攔停上前詢問，卻意外引發雙方針對路權問題的激烈爭執。

交通組組長吳伯書調查後指出，許姓警員當時雖在執行公務，但過程中並未開啟警示燈或鳴警笛，法律上並不具備優先通行權，仍應遵守一般道路交通規則，禮讓直行車先行通過。然而，許員不僅違反規定，還在與民眾溝通過程中情緒控管失當，聲稱「轉彎車禮讓直行車僅是基於安全的交通規範，並非絕對的帝王條款」，警民爭執不下，使場面一度火爆。

中和分局獲報堅決「不護短」，經調閱路口監視器與行車紀錄器釐清事實，認定許員確實違規在先且言行不當。分局依《道路交通管理處罰條例》第48條規定，針對許員轉彎未禮讓直行車的違規行為開出罰單；同時，針對其情緒控管不佳、與民眾發生言語糾紛損及警察形象部分，也給予行政處分並調離原轄區。

據了解，許姓警員近期因家中事故，可能影響工作情緒，但警方強調，將持續精進同仁的執法專業與態度，要求執勤時注意言詞，避免類似誤解與衝突再次發生，以維護民眾權益並提升執法品質。

