中和警年節前強力攔查大型車 保障用路人安全





為強化年節期間交通秩序及安全，降低大型車輛肇事風險，中和警分局針對大型車違規時段，以及路段強勢攔查取締超載等交通違規情事，以淨化春節期間前交通環境。並指轄內大型車輛超載以建案、捷運工程等營建廢棄物為主，景平路、連城路、中正路為大型車肇事發生率較高的路段，平時均利用各項勤務作為加強安全巡守及違規取締，以確保民眾安全。

中和警分局指出，經統計自115年1月迄今，中和警已取締大型車違規超載2件、號牌污穢77件、超速3件、闖紅燈3件、違反管制規定112件、爭道行駛2件及其他交通違規72件，共計271件，希望藉由取締大型車輛超載等違規，能有效降低潛在交通事故發生可能性。

此外，部分承攬建案土方清運運輸業者，為貪圖方便，違規臨停占用道路或行駛管制道路，都會造成交通安全隱患。中和警分局呼籲持續針對轄內大型車輛違規路段，運用活動式地磅強化攔查大型車輛及相關違規執法工作

中和警分局表示，自115年2月9日起緊鑼密鼓執行為期15天「加強重要節日安全維護工作」，為維護安全順暢的用路環境，守護民眾交通安全的決心不因春節期間而鬆懈，將持續強化攔停及取締大型車輛力道，規劃縝密勤務共同防制事故發生，打造「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的春節愉快氛圍，以確保用路人安全。

