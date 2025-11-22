中和警攔查毒駕女通緝犯 唾液快篩陽性當場逮捕

【警政時報 戴昱弘／新北報導】中和分局交通分隊分隊長黃湘凌與警員劉立中於日前在成功路執行交通稽查勤務時，發現一名普重機騎士行車明顯不穩，且神情恍惚、語無倫次，疑似有吸食毒品情形。員警察覺異狀，依法示意其停車受檢，但該騎士卻未立即停下，警方隨即保持安全距離跟隨監控，最終於台北市羅斯福路四段順利攔停。

交通分隊分隊長黃湘凌自錄說明（圖／記者戴昱弘翻攝）

經查，騎士吳姓女子（35歲）為新北地院發布之毒品通緝犯，警方立即依法逮捕並帶返勤務處所施以毒品唾液快篩，結果呈陽性反應。全案後續將移送新北地檢署偵辦，並持續追查其毒品來源。

警方表示，為強化打擊毒駕行為，警政署已於11月19日增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，明訂唾液快篩及拒測程序，並自11月20日起在全國同步上路。駕駛人若經唾液快篩呈陽性，將依道交條例第35條處新臺幣3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年；若拒測，最高可處18萬元罰鍰並吊銷駕照。另警方亦會依刑事程序採集尿液送驗，以釐清是否涉及公共危險罪責。

中和分局呼籲，毒品嚴重危害身心，毒駕更是威脅用路人安全的高風險行為。警方將持續加強取締，全力防制毒駕，保障市民行車安全，也提醒民眾切勿心存僥倖，以免害己又害人。

