中和警查新北首件微型電動車毒駕
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市「首件微型電動二輪車涉入毒駕」案！一名男子日前神情恍惚，日前騎乘微型電動二輪車停放中和警分局積穗派出所門口，隨即步入所內主動向值班員警交付其持有之安非他命1包及吸食器，員警見狀立即依法逮捕並實施附帶搜索。
積穗所所長徐冠明說明指出，58歲呂姓男子日前神情恍惚，騎乘微型電動二輪車停放於派出所門口後，隨即步入派出所內主動向值班員警交付其持有之安非他命1包及吸食器，員警見狀立即依法逮捕並實施附帶搜索。
員警並依新制毒駕執法程序，對呂男施以毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，遂依道路交通管理處罰條例第73條第2項舉發，全案訊後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
徐冠明指出，此案為毒品唾液快篩新制上路後，執行新式執法策略的具體成果。另為新北市「首件微型電動二輪車涉入毒駕」之案例，後續將依呂男供述循線向上溯源，持續查緝毒品來源。
中和分局表示，毒駕上路風險極高，員警將持續強化路檢、巡邏與新制執法，展現打擊毒品與維護交通安全決心。呼籲駕駛人切勿心存僥倖，施用毒品害己害人，更不要在道路上製造危害。
