中和警深入社區宣導防詐 分局長親授「檢警三不會」守護銀髮族

【警政時報 戴昱弘／新北報導】為提升長者防詐意識，中和分局犯罪預防團隊於今日由分局長陳宇桓親自帶領，結合轄內忠孝里辦理銀髮族共餐活動，向里民宣導常見詐騙手法，現場以淺顯易懂方式解析假檢警詐騙套路，並強調「檢警不會要求監管帳戶，也不會以電話要求匯款」，提醒長輩提高警覺、守護自身財產安全。

分局長陳宇桓親自帶領宣導活動現場(圖／記者戴昱弘 翻攝）

陳分局長表示，近期假冒檢警詐騙案件仍層出不窮，詐騙集團常以「帳戶涉及洗錢」、「帳戶異常」、「配合檢警監管帳戶」等說詞製造恐慌，誘使民眾交付金錢或個人資料，其中受害者以中高齡族群居多。呼籲民眾接獲類似電話時務必冷靜應對，切勿輕信對方話術。

活動中，警方特別說明假檢警詐騙常見特徵，並提出辨識關鍵，提醒民眾牢記檢警「三不會」原則：

一、「不會用電話辦案」—真正的檢察官與警察不會在電話中詢問財產狀況或要求配合偵辦。

二、「不會監管帳戶」—法律上並無「監管帳戶」機制，此為詐騙集團自創話術。

三、「不會要求匯款或操作ATM」—凡要求提領現金、轉帳或購買點數卡者，幾可確定為詐騙。

中和分局強調，民眾如接獲可疑電話，可撥打165反詐騙專線查證，或向轄區派出所諮詢；如遇緊急情況亦可撥打110報案專線，警方將即時提供協助。透過深入社區宣導，期盼強化全民防詐意識，共同築起防詐安全網。

