中和警秀山所高顏值所長以「有獎徵答」方式拉近警民距離-防詐宣導

中和警分局犯罪預防團隊今(19)日由秀山派出所所長陳正文帶領，前進至轄內景平捷運站做防騙宣導。有別於傳統單向的宣導，本次活動特別設計「有獎徵答」互動方式，透過輕鬆有趣的問題，成功吸引大批民眾熱情參與，寓教於樂地強化防詐觀念。

活動現場，針對當前常見的「假投資」、「假檢警」、「假網拍」等詐騙手法進行解析。警方以淺顯易懂的方式，提出諸如：「穩賺不賠、內部消息、名人都在投資？」、「網路投資保證獲利是真的嗎？」「公文、傳票不會透過LINE或Messenger傳給民眾？」、「真正的檢警不會以電話，要求民眾匯款、提領現在及視訊製作筆錄」、「看到名牌商品價格明顯低於市價，要提高警覺，有可能是詐騙」等問題，讓民眾現場思考並回答。

現場民眾參與踴躍，爭相舉手搶答，答對者可獲得實用的宣導小禮物。透過即時問答的方式，不僅加深了民眾對詐騙關鍵字句的警覺，也讓大家更清楚如何識別可疑訊息或來電的特徵。多位參與活動的民眾皆表示，透過實際問答比聽講更容易記住防範的重點。

中和警分局長陳宇桓表示，希望透過多元、活潑的互動方式，將反詐騙意識深植人心，如遇疑似詐騙情形，務必保持冷靜，牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助。