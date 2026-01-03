中和警秀山所高顏值所長結合金樹基金會捐血活動-教「保障自身安全」

(中和警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

中和警分局犯罪預防團隊今(3)日由秀山派出所所長陳正文帶領，來到轄內秀朗橋下結合「金樹基金會」捐血活動，教導如何在公共場所保障自身安全。

中和警分局指出，隨著各種公共活動和節慶場合的舉行，人流密集的場所成為了犯罪分子的目標。為了保護民眾在這些場合中的人身安全，中和警分局特此提供一些重要的自我保護措施，提醒民眾如何在擁擠的公共場所中保持警覺，預防不法行為。

中和警分局提到，活動現場，針對在人多的場合中如何保障自己安全，以問答方式與民眾互動，例如：「逃跑方向是向前還是向後？」、「使用背包護住身體什麼部位？」、「隨身可用自我保護的物件？」等保護自身安全手法進行解析。警方以淺顯易懂的方式，遇到危險時的應對四原則：1、跑。2、躲。3、戰。4、報警，加強對民眾宣導。現場民眾參與踴躍，爭相舉手搶答，答對者可獲得實用的宣導小禮物。透過即時問答的方式，不僅加深了民眾對自身安全的警覺。

中和警分局長陳宇桓表示，公共場所保持警覺、自我安全保護是每個人應該具備的基本素養。希望大家在日常生活中遵循這些安全建議，確保在擁擠或人多的場合中都能夠保障自身的安全。如有疑問或遭遇危險情況，請即刻撥打警察報案電話：110，警方將全力協助您。