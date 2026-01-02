中和警違規！未鳴笛不禮讓直行車還嗆聲 分局懲處調職處分

（記者許皓庭／新北報導）新北市中和分局許姓交通警員日前執行公務左轉時，因未禮讓直行車還回嗆民眾「直行非帝王條款」，爭議影片引發熱議。分局調查認定許員未依規定鳴笛，不具優先路權，已對自家警員開出罰單並核予行政處分，同時將其調離現職。警方強調不護短，除了行政處罰亦將精進員警執法專業與情緒控管，維護公眾信任。

整起衝突發生於本週一（12月29日）下午3時許。現年39歲的交通隊安平小隊許姓警員，當時接獲派遣欲前往大勇街處理車禍。在騎乘大型公務重機行經安平路與宜安路口左轉時，疑似未依路權規定先行，迫使對向直行的白色轎車按鳴喇叭示警。許員隨即將對方攔下理論，雙方在路邊爆發激烈口角，過程被民眾錄影並投訴至督察單位。

根據現場流出的紀錄影像，許員面對民眾質疑其違規時，態度強硬並反嗆「我左轉怎麼了嗎」、「你行車觀念不好」。當民眾主張左轉車應禮讓直行車時，許員更語出驚人地表示「直行車並非帝王條款」、「沒有絕對路權」。影片公開後引發輿論沸騰，多數網友認為執法人員帶頭誤導路權觀念，嚴重損害警察形象。

中和分局對此展開內部調查。交通組組長吳伯書釐清指出，雖然許員當下正在執行勤務，但其重機並未開啟警示燈或鳴按警笛，依照《道路交通安全規則》，在未鳴笛狀態下並不具備優先通行權，仍需遵守一般交通標誌與路權規範。分局認定許員確實有「轉彎車不讓直行車」的違規事實，且在溝通期間情緒控管不佳，言論明顯失當。

分局強調，針對許員的交通違規已依《道路交通管理處罰條例》第48條開立罰單；而行政懲處部分，考量其行為損及警譽，除核予行政處分外，已將許員調離安平小隊並轉往其他轄區服務。據了解，許員近期因家庭因素導致工作心情受影響，警方除了祭出處分，未來也將加強對同仁的法規宣導與執法態度教育，落實專業執法。

