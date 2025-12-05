中和轎車逆向與機車腳踏車對撞釀3傷 男被驗出毒駕搜出「喪屍菸彈」
〔記者鄭景議／新北報導〕45歲詹姓男子昨(5)日晚間駕駛黑色轎車行經新北市中和區忠孝街一帶時，先擦撞路邊停放的1部轎車及4部機車，隨後又在華新街一帶逆向行駛，與對向白色轎車對撞，引發3車連環撞事故。事故共造成3人受傷送醫，肇事者詹男經毒品唾液快篩呈陽性反應，中和分局警方還搜出一顆依託咪酯煙彈，全案將依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。
警方調查，45歲詹男駕駛轎車先在忠孝街一帶擦撞路邊車輛，隨後在華新街一帶逆向行駛，與另一輛轎車駕駛28歲廖男對撞，廖男倒車時又不慎與腳踏車騎士王女發生碰撞。
這起事故造成詹嫌右手骨折、廖男手腳多處擦挫傷、腳踏車騎士王女雙腳擦挫傷，送雙和醫院急救。
警方對肇事者詹嫌施以唾液快篩，結果呈現陽性反應，並在現場查扣針筒1支與依託咪酯煙彈1個。警方已依法舉發詹嫌施用毒品駕車，並扣押肇事轎車。全案警詢後將依涉嫌刑法公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
新北水泥預拌車闖紅燈 撞完前車差數十公分險撞上路人
毒駕新制上路見成效 新店已查獲15件移送偵辦
驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危
儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理
其他人也在看
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 624
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 200
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 97
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 16 小時前 ・ 1
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 4
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林員右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
天降行李砸昏乘客…退役軍人腦震盪怒求償80萬 法院判立榮航空要賠錢
莊姓退役軍人去年搭乘立榮航空從金門飛往台北的班機，未料飛機降落後，有行李從行李架上掉落，直接砸到他的頭上，害他當場暈厥，...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
毒鯛魚案擅改設定？ 女助理現身：不小心的
高雄衛生局檢驗全聯販售的鯛魚排，出現不得用在水產的藥品，後來證實是檢驗烏龍，負責的女研究助理，也被警方帶回偵訊。 #高雄衛生局#毒鯛魚案#檢驗烏龍東森新聞影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話