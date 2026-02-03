中和農會慰問永和警 佛光山活動蔣叔君分享反詐案例

【記者葉柏成／新北報導】115年加強重要節日安全維護工作」將於2月9日晚間起跑，中和地區農會感念永和分局員警在農曆年節期間犧牲假期為社會治安及交通工作的辛勞付出，今〈3〉日理事長呂弈陞及常務監事游光照一行人致贈每位員警精美慰問品，表達慰問、鼓勵之意。

此外，永和分局為提升全民防詐意識，昨（2）日在佛光山永和學舍舉辦「戶外聯合勤教暨反詐騙宣導活動」，在莊嚴祥和的殿堂中，透過貼近人心的宣導方式，提醒大家防範詐騙風險。由分局長蔣叔君親自分享多起詐騙受害者的真實心路歷程，她指出詐騙不全然來自貪心，而是詐騙集團精準操弄人性弱點。

《圖說》永和分局回贈中和地區農會理事長呂弈陞等人感謝狀。〈永和分局提供〉

蔣叔君指出，永和分局將於115年2月9日22時起為期15日實施「115年加強重要節日安全維護工作」，特別感謝中和地區農會撥冗至永和分局表達支持及鼓勵。永和警方將堅守崗位，加強執行各項任務要求，強調以「維護金融機構安全、取締賭博犯罪、交通疏導管制、防制交通事故」為重點工作，除結合義警、民防、義交、志工等力量，實際走入捷運場站及人潮聚集場所重點巡守，並規劃與治安、交通及為民服務相關的勤務作為，以及護鈔、設立機動派出所等便民服務措施。

同時，強化防詐宣導，展現警方維護治安、交通及為民服務的決心，確保永和地區民眾安居樂業、開心過好年。

《圖說》永和分局長蔣叔君出席佛光山永和學舍「戶外聯合勤教暨反詐騙宣導活動」。〈永和分局提供〉

另外，蔣叔君於佛光山永和學舍舉辦「戶外聯合勤教暨反詐騙宣導活動」特別提醒，沒錢的人同樣可能成為詐騙受害者，近年常見求職詐騙案例中，不少民眾在不知情的情況下，被詐騙集團指派擔任取款工作，直到遭受警方查緝，才驚覺自己已淪為詐騙集團的車手，後悔莫及。

《圖說》佛光山永和學舍「戶外聯合勤教暨反詐騙宣導活動」合影。〈永和分局提供〉

她呼籲，多多關懷身邊的親友，主動提醒防止受騙，讓善的循環在社會中流轉，「所作之善回到身邊；所作之惡留在身邊」，共同打造更安全、更有愛的生活環境。同時，感謝佛光山永和學舍妙具法師貼心提供場地，還有精緻的素食便當、臘八粥及水果 ，暖胃又暖心。。