中和違建養生館抓不怕！ 新北市市府強制拆除、依法斷根

新北市政府於10月底指派市府拆除大隊進場執行，以維護公共安全與社會秩序，展現市府整治色情場所之決心。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

中和警分局為有效打擊妨害風化不法行為，於113年及114年三度查獲位於中和區某違建養生館暗藏色情交易行為。該場所假藉按摩名義實施性交易，違反社會秩序維護法及刑法妨害風化相關規定。針對該業者多次累犯且無悔意行為，中和警分局除依法偵辦外，因該場所屢勸不聽，持續違法經營，經市府公安稽查小組主席裁示，依法列入強制拆除案件。

中和警分局指出，新北市政府於今（114）年10月底指派市府拆除大隊進場執行，以維護公共安全與社會秩序，展現市府整治色情場所之決心。

中和警分局長陳宇桓表示，警方將持續加強轄內各類特種行業查察，對於違法營業及妨害風化行為，絕不寬貸，並將與市府相關單位密切合作，落實「斷根不法、還地於民」的決心。陳分局長呼籲業者切勿心存僥倖，以合法經營為原則，共同維護良好社會風氣。