中和錦昌全智慧平面停車場 82格車位2/1啟用

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市中和區人口稠密，停車位難求，新北市交通局停車管理科長吳清哲表示，市府與國有財產署合作，新闢中和區錦昌全智慧平面停車場，將於2月1日啟用，提供82格小型車停車格；此停車場採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，小型車臨停平日每小時20元，國定例假日每小時30元，並有優惠月票費率每月3300元。

吳清哲介紹，錦昌平面停車場位於中和區圓通路367巷內，周邊老舊社區多，停車需求大，交通局經與國產署協調，利用閒置公地合作闢建停車場，紓解在地停車需求，方便社區民眾停車，而導入智慧化停車管理設備，將有效提升停車周轉率。

廣告 廣告

交通局補充，中和區錦昌停車場小型車臨停平日每小時20元，國定例假日每小時30元，優惠月票費率每月3300元，有月票停車需求民眾可致電經營業者服務電話(0800-021111)洽詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空

冬天快掰掰？PO圖揭1特徵 鄭明典：表示氣象的「春季」到了

國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

