中和錦昌82新車格解停車荒 張智倫：治安衛生問題一併搞定

新北市中和區圓通路367巷有82汽車格「錦昌全智慧平面停車場」2月上線。（圖／翻攝自立委張智倫媒體群組）

國民黨立委張智倫今（2）日表示，新北市中和區82格「錦昌全智慧平面停車場」已經啟用，希望能緩解中和圓通路一帶停車困境，歡迎民眾多加利用。

中和區人口密集且停車往往一位難求，位於衛福部立雙和醫院後頭的牛埔地區也不例外，這裡多是老舊社區停車空間少而讓地方抱怨連連，在地對此看上了圓通路367巷內、原屬國防部軍備局管轄的「錦昌安居社宅」預定地，這裡長期閒置已是蚊蚋遍布雜草叢生，也有竊賊常盤據該地並突擊周邊民宅行竊，希望在興建停車場解決「停車荒」之餘，也能一併處理衛生、治安問題。

立委張智倫（圖）認為解決民眾的問題相當有成就感。（圖／CTWANT攝影組）

經過選區立委張智倫連同新北市政府找上財政部國有財產署磋商，決定在2027年社宅動工前，先合作利用這片公有閒置空地新闢「錦昌全智慧平面停車場」，82格小型車停車格已於2月1日正式啟用。交通局停車管理科科長吳清哲介紹，經營團隊會導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，提升停車周轉率，紓緩這裡的停車壓力，並能有效管理場域，提供完善的服務品質。

張智倫則介紹，錦昌停車場小型車臨停平日每小時新台幣20元、國定例假日每小時30元，另提供優惠月票費率每月3,300元。

錦昌全智慧平面停車場在地方民代與里長殷切期盼下啟用了。（圖／翻攝自立委張智倫媒體群組）

張智倫回顧，2025年3月4日就找來國防部軍備局、財政部國產署、新北市交通局等單位會勘，決議從加高圍牆、清潔環境、增設夜間照明設備優化起，在不影響社宅興建期程下動工，停車場正式對外開放前，也先與新北市議員陳錦錠、錦昌里長邱尾玟、錦和里長林進明、錦盛里長林建全及錦中里長范榮豐等人到場關心完工情形，確保使用安全。

張智倫感性表示，民代的責任就是傾聽民眾需求並轉變為有感的建設，短短不到一年時間荒涼空地就變得明亮整潔，感謝中央與地方攜手促成，不僅解決治安隱憂與病媒蚊問題，也為在地節省找車位的時間，「這就是做民代最有成就感的時刻！」

