中和鎮福宮挺消防 災情勘查車駿馬保福安

新北市中和鎮福宮十一日捐贈災情勘查車予新北消第七救災救護大隊秀山分隊。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市中和鎮福宮秉持「取之於社會 用之於社會」守護鄉里精神，於今（11日10時假鎮福宮前廣場，捐贈新北市消防局第七救災救護大隊秀山分隊災情勘查車1輛。捐贈儀式由中和鎮福宮委員會主任委員游証揚代表致贈，消防局則由局長陳崇岳代表受贈，同時回贈該廟感謝狀及紀念品，充分展現地方信仰團體回饋社會、守護家園的具體行動。

中和鎮福宮管理委員會游主委表示，鎮福宮創廟於光緒年間，至今已有上百年歷史，守護中和十秀地區(秀山一帶10里)長年深耕地方、熱心公益，包含提供中和地區清寒獎助金、設立急難救助與喪葬機制、補助當地國中小出國比賽經費、舉辦熱血公益活動凝聚社區善念、每年捐贈大量物資及善款予弱勢團體與偏鄉家庭；透過實際行動溫暖社會角落，持續展現民間信仰團體守護地方、回饋社會的正向力量。此次更主動提供購置災情勘查車1輛，提升消防勤務實質能力，不僅強化消防救災量能，也彰顯該宮廟守護市民生命財產安全的積極作為，堪為民間參與公共事務之表率。

消防局鍾世銘簡任技正強調，此次災情勘查車的捐贈，將有助於提升中和區秀山一帶第一線即時掌握災情、載運救災人員及調度裝備應變之能力，對於各類災害事故之應處具有相當助益。消防局誠摯感謝中和鎮福宮的慷慨善舉，「送蛇年迎駿馬 駿馬報安福」並期盼此善行能發揮拋磚引玉之效，吸引更多民間團體及企業共同投入公共安全事務，攜手打造更安全、更有愛的新北市。