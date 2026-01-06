中和鐵皮倉庫突竄火狂燒 56歲男受困夾層被發現已成焦屍

記者莊淇鈞／新北報導

鐵皮倉庫竄出大火。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區民享街內的鐵皮倉庫，今天（6日）上午7時48分許，不明原因竄出濃煙及大火，遠遠即可見濃烈黑煙，新北市消防局獲報，派遣45車、85人到場搶救，火勢撲滅後，消防隊在現場多次搜索，最終在夾層中尋獲失聯的56歲黃男已燒成焦屍明顯死亡，後續將交由警方將報請檢察官相驗釐清確切死因，詳細起火原因仍待釐清。

據了解，黃男平時住在鐵皮倉庫內，火警發生後黃男失聯找不到，加上黃男的機車及貨車均停在廠房外，消防隊懷疑黃男可能受困火場中，火勢撲滅後，經消防隊員多次搜尋，終於在上午10時49分發現被許多倒塌物品壓住在夾層中黃男，但黃男已被燒成焦屍明顯死亡。

