中和鐵皮屋惡火 55歲男成焦屍

新北市中和區民享街1間從事營造的鐵皮屋工廠6日上午7時許發生火警，火勢迅猛，消防人員到場時，整棟工廠已陷入火海，濃煙直竄天際，數公里外可見。火勢約1小時後撲滅，經消防人員搜索，在工廠後方夾層發現1具男性焦屍，疑為55歲黃姓員工，身分仍須檢察官相驗確認，起火原因鑑識人員已在調查。

據了解，該鐵皮屋工廠昨日上午7時26分左右不明原因起火，由於工廠內堆放大批雜物及機具，火勢迅速擴大，隔壁裝潢公司也遭波及，熊熊火光夾雜濃煙直竄天際，消防局緊急呼籲鄰近區域的民眾暫時緊閉居家門窗，外出佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，減少呼吸道與眼睛不適。

新北市消防局獲報後，共派遣45輛各式消防車、85名警義消到場救援，火勢於7時48分控制，8時39分撲滅，燃燒面積約400平方公尺。

由於工廠負責人向警、消表示，起火時工廠還沒上班，但有位黃姓員工長期住在工廠裡，火警發生後，一直聯繫不上他，而且黃男平常使用的貨車及機車仍停放在工廠外，懷疑他未能及時逃生。

火勢熄滅後，消防人員進入工廠地毯式搜索，於上午10時49分在工廠後方夾層樓梯處，搜尋到1具男性焦屍被壓在雜物底下，初步研判應為失聯的黃姓員工，但仍須檢察官相驗後才能確認，起火原因火災鑑識中心人員已在調查中。