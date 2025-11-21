中和鐵馬男不滿被按喇叭！攔公車叫囂與司機爆衝突 現場畫面曝光

吳姓公車司機下車與高姓YouBike騎士理論。（圖／翻攝畫面）





新北市一名吳姓公車司機駕駛橘5路公車，今天（21日）上午突經中和中正路時，發現高姓男子騎乘YouBike越騎越靠近，因此好心鳴按喇叭提醒，沒想到，卻引起高男不滿，趁著吳男停靠下一站時，突然剪車停在吳男車前，直接把公車攔下，隨後更跑上車理論，雙方當場爆發口角糾紛並發生推擠，一路從車上吵到路邊，後續轄區警方獲報到場釐清事發經過，高男自知理虧不願提告，而吳姓司機則不滿對方攔車，提出妨害自由告訴，警方也將依規定受理偵辦。

據了解，這起行車糾紛發生在今天（21日）上午9時許，38歲吳姓公車司機，駕駛橘5路公車行駛在中和中正路上，行經「錦和路口」公車站附近時，發現45歲高姓男子騎乘YouBike越騎越靠近，由於一旁是左轉機車道，認為高男勢必要往他這邊靠，因此好意按喇叭提醒。

由於前方是左轉機車道，吳姓司機考量單車騎士可能會越騎越靠近車道，因此好意按喇叭提醒。（圖／翻攝畫面）

沒想到，這聲喇叭聲響卻引起高男不滿，尾隨在公車後方，趁著公車在「中和國民運動中心」公車站停靠，上下客人完畢，正準備要起步時，直接擋在公車車前，隨後下車理論。

高男與吳姓公車司機，一路從車上吵道路邊，更爆發推擠，但並未動手攻擊，整個過程也被民眾錄下，上傳到社群引起討論。

高男直接剪車停在公車前，將公車攔下。（圖／翻攝畫面）

轄區中和分局獲報到場時，雙方已無衝突，後續了解事發經過，抄登資料後，高男自知理虧，不願追究自行離去，而吳男則是不滿遭攔車，因此提出妨害自由告訴，警方也將依規定受理，通知高男到案說明，另外，吳男原本車上的乘客，也由後續接駁車輛到場接送。

而台北客運稍早則回應，不會對高姓司機長進行懲處，但會叮囑他要好好保護自己，遇到行車糾紛要立刻把車門關好，並打電話報警，避免自己或乘客受傷。

