中和餛飩麵店插隊衝突 火爆男揮斧頭攻擊顧客

記者王怡淇、戴偉臣／新北報導

插隊爆發流血衝突就在昨（29）日中午，新北市中和區圓通路上一間餛飩麵店，男子誤認另一名顧客插隊，兩人當街吵起來，男子竟然拿斧頭朝對方揮砍，還好對方送醫後沒有大礙，而動手的男子訊後，被依照傷害罪嫌移送偵辦。

男子持的是未開封的斧頭。

男子氣噗噗衝向路邊的機車，打開車廂，抄起武器，仔細一看他拿的竟然是一支斧頭，隨後他又怒氣沖沖小跑進一旁店家，拿著斧頭就對著另一名顧客揮砍，警方獲報火速抵達現場。

男子拿起斧頭跑進店裡。

警方：「站起來，鑰匙放旁邊。」

男子看到員警才乖乖放下武器配合，事發就在29日中午用餐時間，新北市雙和醫院旁的餛飩店，警方到場立刻將男子上銬逮捕，並帶回警局，但到底發生什麼事。

男子看到員警才放下武器配合。

當事麵店老闆：「一個在裡面寫，一個在外面拿單，在外面寫這樣子，我出去的時候，叫我們廚師把他的斧頭把他搶過來，因為他這樣子，真的會發生很大的事情。」

原來當時薛姓男子正在排隊點餐，而另一名陳姓顧客也同時將點好的菜單交給店員，薛姓男子認為對方插隊，雙方一言不合爆發口角糾紛，但薛姓男子卻突然情緒失控，持著一把長約30公分的未開鋒斧頭攻擊對方，導致陳姓男子肩膀和手臂瘀青，手指關節處也有多處擦傷，所幸送醫後沒有生命危險。

被攻擊男子手部多處瘀青。

中和分局錦和所副所長陳忠義：「全案警詢後依傷害罪，移請新北地方檢察署偵辦。」

動手的薛姓男子，被依照現行犯逮捕送辦，插隊糾紛演變成當街毆打，結局就是飯沒吃到，反而進了警局一趟。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

