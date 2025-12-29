中和驚傳母女墜樓疑產後憂鬱釀禍 1月大女嬰命危、母意識不清

新北市中和區下午發生母嬰同時墜樓的意外。示意圖

新北市中和區今（29日）下午驚傳母女一同墜樓意外，1名30多歲女子及1名1個多月大的女嬰被人發現從高處墜落，警消獲報到場時，婦女意識不清，女嬰則失去呼吸心跳，救護人員緊急將2人送往醫院搶救，據初步了解，墜樓原因疑似與產後憂鬱有關，但詳細案情仍待警方調查釐清。

今天下午4點多，附近民眾聽到巷弄傳出巨響，探頭查看時赫然發現一名30多歲女子與1個襁褓中的嬰兒墜落路面，連忙打電話報警尋求協助。新北市消防局獲報到場時，發現母親昏迷不清，女嬰初判應剛滿月，但不堪重擊已失去生命跡象，目前送往亞東醫院搶救。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



