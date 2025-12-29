中和驚傳母女墜樓！女嬰無生命跡象、母意識不清 緊急送亞東醫院搶救

記者林盈君／新北報導

29日下午4時許，新北市中和區某民宅，驚傳母女墜樓事件，一名年約30多歲的女子、約1月大的女嬰，被發現從高處墜落，附近民眾見狀急忙通報警消，救護人員趕抵時，女嬰已無生命跡象，女子則是意識不清，目前2人已被緊急送往亞東醫院搶救，詳細狀況還要警方進一步釐清。

新北市中和區某民宅，驚傳母女墜樓事件。（示意圖／資料照）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

