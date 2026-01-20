中和驚悚車禍！汽車紅燈暴衝、騎士捲車底奄奄一息 警民發力狂抬車搶命

記者林盈君／新北報導

20日上午7時許，新北市中和區錦和路附近，61歲的范姓男子駕駛自小客車，於停等紅燈時，突然不明原因向前暴衝，撞飛前方等紅燈的多台汽機車，其中，41歲的方姓騎士慘遭捲進車底，當場卡在車輪下，警方獲報後隨即派員趕抵，與民眾合力抬起該自小客車，救出受困的方姓騎士，所幸方男意識清楚，疑似胸口肋骨斷裂，被緊急送醫救治，肇事原因還要進一步釐清。

新北中和范姓男子駕駛自小客車，不明原因暴衝，方姓騎士被捲進車底。（圖／翻攝畫面）

從曝光的監視器可以看到，當時范男的汽車正在等紅燈，突然不明原因向前暴衝，前方停等的汽機車瞬間被撞開，造成5台機車、1台電動自行車、2台汽車受損。而方姓騎士慘被捲進車底，警消趕抵時，方男2腿露出，但上半身卻被車子壓住，不斷發出嗚咽聲。警消見狀隨即合力抬起肇事車，附近民眾也加入救援，之後順利抬起救出方男。

警方指出，肇事車主范男、及2台汽車車主未受傷，但5機車騎士及電動車騎士均受傷，其中，方男疑似胸口肋骨斷裂，被送往慈濟醫院救治；其餘騎士皆多處擦挫傷，送往雙和醫院救治。警方表示，經檢測各當事人酒測值均為0，確認無酒後駕車情事，初步研判，肇事駕駛范男疑車輛未妥善操作，才導致意外發生，但詳細原因還要再調查。

