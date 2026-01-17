中和驚見鳳頭蒼鷹受困黏鼠板 新北動保處籲慎用防鼠工具

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲民眾通報，指中和區一處民宅陽台發現一隻鳥類遭黏鼠板黏住，不斷掙扎卻無法脫困。動保人員緊急救援後，發現該鳥為保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」，隨即帶回進行初步醫療評估，並轉送台灣猛禽研究會接受後續專業照護與復健，待狀況穩定後再評估野放。動保處長楊淑方提醒，黏鼠板若使用不當，極易造成野生動物傷害，呼籲民眾提高警覺，避免無辜生命受害。

楊淑方指出，鳳頭蒼鷹送抵醫療單位後，獸醫先以紗布遮蔽其頭部，降低視覺刺激造成的緊迫反應，再以大量麵粉覆蓋黏著部位，使黏膠逐漸失去黏性，耐心將翅膀與羽毛一點一滴脫離黏鼠板，並細心清除腳爪間殘膠，避免影響站立與後續復健，全程盡量減少對羽毛結構的傷害。

楊淑方表示，黏鼠板雖為合法防治鼠害工具，但若放置於陽台、屋簷、頂樓等半室外空間，極易誤傷非目標動物。鳥類可能因黏鼠板反光誤判為水面，或被已黏住的老鼠吸引捕食而受困，一旦沾黏，恐造成翅膀骨折、羽毛嚴重受損，甚至因脫水、失溫而喪命。

楊淑方提醒，民眾若發現野生動物誤黏黏鼠板，切勿自行拉扯、剪羽或使用沙拉油等油品處理，可先以報紙、紙板或布料覆蓋未黏部位，減少二次傷害，並儘速通報專業單位協助。油脂若滲入鳥類絨毛，將影響保溫功能，反而危及生命。

楊淑方呼籲，居家進行鼠害防治時，應審慎選擇方式與放置位置，兼顧公共衛生與生態安全。民眾若發現野生動物誤黏，可撥打1999市民專線、動保處24小時通報電話02-29596353，或1959動物保護專線，讓專業人員即時介入，共同守護城市生態。

