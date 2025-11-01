中和點燈文化節 華新街亮起來

新北市副市長劉和然（左三）帶領現場民眾點燈祈福，搭配民眾手中的LED燈，一同點亮華新街，營造出燈海的氛圍，傳遞平安與祈福的寓意。（高鈞麟攝）

一年一度的點燈文化節1日在中和華新街熱鬧登場，新北市副市長劉和然、中和區長楊薏霖及眾位華僑帶領現場民眾一起點亮祈福儀式燈，展現國際化的面貌，讓新住民在新北市有「家」的溫暖。今年活動從中和點燈節中展現出新生活魅力，看到中和華新街的文化亮點，緬甸、泰國、印尼等多國傳統服裝帶來祈福舞、傳統舞，活動精彩多元。

劉和然說，新北市是全國新住民最多的城市，亦是外縣市移民定居最多的城市；新北是台灣的縮影，也是國際的縮影。隨後他帶領現場民眾點燈祈福，搭配民眾手中的LED燈，一同點亮華新街，營造出燈海的氛圍，傳遞平安與祈福的寓意，現場溫馨莊嚴。

劉和然表示，許多人從故鄉到異鄉，組成新北市多元混合、豐富精采的文化面貌，中和點燈節可以帶領大家認識多元族群的文化，學習彼此尊重、包容與貼近，實際體驗異國風情與文化。

楊薏霖說，公所除推廣區域特色文化觀光，更透過點燈節讓東南亞重要的文化節慶在中和重現，營造多元文化的健康城市。

緬甸歸僑協會理事長楊海潮表示，藉由點燈節活動，使在地民眾認識及了解東南亞地區多元文化，讓參與點燈節活動的歸僑及新住民得到精神上的溫暖，一解思鄉情懷，今年協會特別邀請新住民及多元文化團體表演緬甸宮廷舞、新疆舞蹈、傣族舞、緬甸民族舞蹈。

華新街聚集很多緬甸華僑，整條街充滿各式南洋料理，因此華新街成為「南洋觀光美食街」，一條街能吃遍東南亞。今年活動還有高僧誦經祈福、緬甸特色文化拍照背板、多元文化團體踩街遊行，更打造小型供佛區，民眾可祈福求平安。