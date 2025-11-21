中和 公托教保員捏臉獲輕罰 家長控包庇

新北市一名女童的母親在新北市議員張嘉玲（右）陪同下21日開記者會，指民國111年時女兒在中和區某公托遭受教保員不當對待。（柯毓庭攝）

新北市一名女童的母親21日在新北市議員張嘉玲陪同下開記者會，指民國111年時女兒在中和區某公托遭受教保員不當對待，一審新北地方法院以過失傷害罪處拘役30日，但社會局疑因教保員父親曾任社會局官員因此輕罰，社會局回應，對於不當對待絕對零容忍，不知教保員身世背景，也尊重外部委員審議調查。

母親控訴教保員111年8月初入職沒多久後，女兒開始恐懼上學，甚至經常崩潰大哭，也會在晚上做惡夢，8月24日她接到電話，看到女兒臉上紅腫，調閱監視畫面才發現女兒遭到捏臉、壓頭等不當對待。

廣告 廣告

教保員辯稱是因女兒臉上有飯粒想要摳掉它，才會伸手掐臉、是過失，最後刑事輕判拘役30日。母親認為教保員連行政都只被罰款最輕6萬、停職1年並不公布姓名，指社會局是因為教保員父親曾在社會局擔任課長才選擇縱放。

社會局對此回應，經調閱監視器影像畫面，發現林姓托育人員於用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部有瘀青。調查完成後，隨即邀集外部專家學者召開審議會議，並依法裁罰6萬元，限制1年不得擔任托嬰中心負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親，該托育人員事發後已離職。

社會局強調，對於不當對待絕對零容忍，在報導揭露前，並不知悉該托育人員的身世背景，所有調查也皆尊重外部委員審議調查的專業意見與共識，社會局不會，也無法干涉。