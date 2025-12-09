中和 張志豪掛看板 綠營「三張」搶票

民進黨組織部前主任張志豪日前請辭黨職，傳將投入新北市中和區議員選舉，中和街頭9日已掛出他與新北市長參選人、立委蘇巧慧的聯合競選看板，正式宣告參選。中和區議員共6席，選民結構藍大於綠，國民黨4位、民進黨2位現任議員應都會爭取連任，加上民眾黨布局中和已久，綠營選情愈顯艱困。

張志豪上月27日公告離開中央黨部職務，中和地方人士即預測，張「捲土重來」已不言可喻。不出所料，張志豪昨日掛出與蘇巧慧的聯合競選看板，正式宣布參選。他表示，此次參選秉持清廉正派、專業問政，同時協助強化宣傳中央執政的政績，即時闢謠協防，堅定守護民主、追求進步。

對於懸掛聯合看板，蘇巧慧競選辦公室表示，蘇巧慧正式獲民進黨提名參選2026新北市長選舉後，辦公室已提供形象照給黨籍議員、參選人，未來也會陸續推出全新主視覺，力拚2026市長得票過半、議員全壘打。

中和區逾30萬選民，當選門檻約2萬票左右。張志豪民國111年競選連任失利，成為新北市第六選舉區（中和區）落選頭。民進黨2位現任議員為張維倩及張嘉玲，明年恐將再上演上屆「三張」搶票戲碼。

國民黨現任議員金瑞龍、邱烽堯、陳錦錠、游輝宂，邱、陳、游皆出身政治世家，金瑞龍一路從里長、市民代表基層做起，再選上市議員，4人長期扎根基層，如無意外，本屆仍將爭取連任。

民眾黨主席黃國昌服務處中永和區主任陳怡君早在新竹市代理市長邱臣遠參選中和立委時擔任志工，隨後投入中和服務，積極經營基層。地方人士分析，白營可吸收小藍及中間選民，特別是陳怡君可吃到新人紅利。