中和「德穗安居」動土！釋出339戶社宅2029竣工
國家住都中心推動公地活化，規畫複合開發旗艦指標案，今（17）日舉行「德穗安居」社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮，副總統蕭美琴應邀出席，表示她非常喜愛中永和生活圈，社宅品質越來越好，對想安居樂業的青年都是人生第一個夢想實現，祝福工程順利。
蕭美琴表示，她20幾年前搬到永和，中永和生活圈是她非常喜愛的地方，很開心德穗安居在中和作為三個旗艦型計畫之一，羨慕現在社會住宅品質越來越好，對所有想要安居樂業的青年，抽得到都是人生第一個夢想實現。
蕭美琴指出，社宅可以達到地方三贏，第一個是想要安居青年找到理想地方居住，第二是原來地主，監理站，提出空間最終也有全新辦地點，第三是在地鄰里，因為可以帶來更多年輕人進駐，還有一些公共空間回饋，感謝許多團隊大家共同參與促成動工，祝福工程順利。
住都中心指出，「德穗安居」是中央在新北推動的第24處社會住宅，也是中和區的第4處，將與板橋監理站新址合建，總計提供339戶居住單元，總工程經費約30.2億元，由中央全額投資興建，預計於2029年竣工。
住都中心指出，「德穗安居」社宅坐落於新北市中和區「板橋車站商圈」德光路上，位處新板特區及環球購物中心之間，區位條件優越，學區資源及生活機能完善，除鄰近百貨公司、湳雅夜市及連鎖量販店外，附近還有自強公園等公共設施服務。
交通方面，基地車行5分鐘即可抵達三鐵共構的板橋車站。附近的新板特區、二八張工業區、中華電信智慧園區及遠東通訊園區，亦能就近提供豐富的就業機會。
住都中心指出，「德穗安居」基地原為公路總局公路人員訓練所教練場，經與交通部、國產署等各方協調整合後將興建社宅及板橋監理站新址；社宅部分建築規模為1幢2棟地上14層、地下3層，另設置日間照顧中心，提供全齡友善的社福服務。
建築外觀以淺灰色調為主，輔以亮黃色及棕色線條裝飾，展現輕盈且富現代感的語彙。基地四面皆退縮留設綠蔭步道，不僅美化城市街景，也強化社區的開放性。
國家住都中心表示，目前已於中和區推動5處共1582戶社會住宅，其中，位於捷運環狀線景平站旁的「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已於9月完成招租申請，將於11月19日辦理抽籤，預計最快明年1月起租入住。
除了今日動土的「德穗安居」外，興建中案件還有「莒光安居」296戶和「連城安居」370戶；位於本案基地南側的「德光安居」260戶，則預計於明年動土。中央持續推動並擴增全國社會住宅量能，為年輕人、新婚家庭、長者、弱勢朋友等多元族群打造安心居所。
其他人也在看
創造三贏效益！中和「德穗安居」社宅動土 日照中心一次到位
國家住都中心今（17）日在中和舉行「德穗安居」社會住宅與板橋監理站統包工程動土典禮，中央斥資逾30億元推動公地活化，副總統蕭美琴到場見證。此案為新北第24處社宅、並與監理站合建，可提供339戶，地上1層規劃1所日照中心、5戶店鋪，地下3層共規劃664汽機車位，預計2029年完工。自由時報 ・ 6 小時前
《ESG》裕融捐助光復重建500萬元 攜格上租車支援災區代步
【時報記者葉時安台北報導】花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災重創當地。裕隆(2201)集團執行長陳莉蓮關懷災民重建家園與交通困境，整合集團資源，啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，捐助3000萬元。 其中，裕融(9941)響應集團號召捐助500萬元，透過旗下格上租車提供即時且實質的行動支援，除風災第一時間緊急調動6台拖吊車急援，災後復原階段更投入逾60輛代步車，透過馬太鞍、太巴塱及大安三所教會及7所學校、5間在地社福組織，提供災區代步車資源，災後一個月服務超過5000趟次。 一場風災重創花蓮光復鄉，裕隆集團旗下行遍天下道路救援的「拖吊超人」們火速馳援，拖吊超過三百台廢棄與泡水車輛，大力加速災區清理速度，隨著災區進入重建復原階段，裕隆集團更投入3000萬元，透過「花蓮光復災後重建行動力計畫」，為災區重建交通韌性。 其中裕融企業捐助500萬元，攜手格上租車籌組移動超人隊，總計投入逾60台各式代步車，在光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落、光復地區中小學以及多個社福場域，提供為期三個月的「社區免費代步車服務」，解決災後重災區居民、社福團體因車輛受損，幾乎只能靠步行移動的困難，尤其亟需醫療救助、接時報資訊 ・ 2 小時前
跑步換點數 國壽宣布「健康險全外溢+全發小樹點」 健走讓保費回饋更多
財經中心/綜合報導為落實「讓健康有力於你」長期經營健康的承諾，國泰人壽自2024年啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，至今不到一年時間已投入逾2億元。《2025國泰人壽保戶健康年報》更顯示，每天健走達7,500步的保戶住院發生率減少25%，確實有效提升保戶健康意識與健康生活品質。有鑑於日積月累的健康行為正一步步提升保戶健康，國壽今宣布「健康險全外溢」，並從2026年起將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。新的健康點數獎勵採週週回饋，並串聯國泰集團小樹點生態圈資源提供心理諮商、物理治療等多元健康兌換服務，讓健康真的有利於保戶。民視財經網 ・ 2 小時前
【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)補充說明114年11月6日公告董事會決議通過發行無擔保混合債之發行條件
日 期：2025年11月17日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大證券(韓國)補充說明114年11月6日公告董事會決議通過發行無擔保混合債之發行條件發言人：黃維誠說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券(韓國)無擔保混合債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:韓圜170,000,000,000(5年贖回:韓圜110,000,000,000/7年贖回:韓圜60,000,000,000)5.每張面額:韓圜10,000元6.發行價格:依面額發行7.發行期間:30年或以上(附帶5年及7年贖回選擇權)8.發行利率:5年贖回5.0%/7年贖回5.7%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本和償還短期債務11.承銷方式:私募12.公司債受託人:不適用13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:友利銀行16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:不適用19.買回條件:(1)發行公司得依其自行決定，於首次可贖回日（中央社財經 ・ 1 小時前
《產業》2026晶圓代工業估增2成 先進與成熟製程發展兩極
【時報記者林資傑台北報導】調研機構TrendForce日前舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，預估2026年晶圓代工產業將成長約20％，其中先進製程受惠於高效運算（HPC）需求，將以年增達31％的動能帶領市場，與成熟製程呈現兩極發展。 TrendForce表示，先進技術包括的前段製造及後段封測，皆因AI需求強勁、供應商稀少，短中期成為稀缺資源，價格逐年上漲。而成熟製程隨著各應用鏈回補庫存，2026年需求亦可望成長。 然而，由於消費終端缺乏強而有力的創新應用、地緣需求分散，加上多家廠商開出新產能，成熟製程整體成長動能受限，且出現地區資源分配不均情況、價格持續下行，成本壓力及銷售成為晶圓廠雙重負擔，如何配合各地的在地化供應需求、有效分配區域產能成為課題。 此外，隨著AI算力需求成長，先進封裝面積不斷擴大，需求自CoWoS開始衍生至嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）、CoWoP、CoPoS，TrendForce認為，晶圓廠與封裝廠間的競合和隨之配合的供應鏈亦成為關鍵話題。時報資訊 ・ 1 小時前
梁東屏專欄：花蓮洪災一個半月連兩次 責任歸屬還是理不清
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 12 小時前
精緻細節搭佐完美機能！優雅大器的新古典宅，展現時尚黑白大勢！
彷彿走進香奈兒的時尚世界，在這個 45 坪的新古典住宅中，設計師不僅加入了優雅細緻的古典線條與比例美感，更以經典黑白為主軸，形塑出俐落而雋永的時尚氣場，展現屋主對生活品味的獨到詮釋。設計家 ・ 7 小時前
中央社宅1239戶今動土 蕭美琴將加碼送社宅住戶金鏟子
國家住宅及都市更新中心今天(17日)分別在新北市中和區及台南市東區舉辦中央社宅動土典禮，預計2029年竣工，共可提供1,239戶住房。副總統蕭美琴今天在新北中和「德穗安居社會住宅」基地拿著金鏟子參與動土典禮，她說，她希望年輕人可以安居樂業、多多產子，所以，她將把今天使用的這把鏟子作為抽獎禮物，送給抽中社宅且想要生小孩的年輕人。 副總統蕭美琴出席新北中和「德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮」時致詞表示，她20幾年前搬到永和，而永和跟中和算是同一個生活圈，也是她熟悉且喜愛的生活圈，她很感謝中央跟地方齊心協力促成德穗安居在中和落地生根。 蕭美琴指出，德穗安居中央社宅能達到地方三贏，首先是想要安居樂業的青年能夠找到理想住所，隨著更多青年住戶遷入，也將為這個社區增添活力，而且原來的地主「板橋監理站」未來也能享有更好的辦公空間。此外，社宅附設托嬰、長照等公共設施，這都是社區居民能共享的公共財。 蕭美琴在拿著金鏟子參與動土典禮之前，也特別提及「鏟子」的三大意義。她說：『(原音)我們最近看到花蓮，我曾經服務過的地方，有許許多多的鏟子超人，它第一個意義就是在我們人民遭受到困境的時候，一個社中央廣播電台 ・ 7 小時前
蕭副總統出席德穗安居社宅動土 (圖)
副總統蕭美琴（中）17日出席德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮。中央社 ・ 4 小時前
房市低迷... 預售屋交易量驟降 成屋銷售恐將成常態
房市市況低迷，過去預售屋銷售量與開工量相近、甚至賣得比開工還多，景氣好時預售案完銷或接近完銷再動工是常態，不過今年預售屋銷售量遠低於開工量，推估預售屋全年交易量不到4萬戶，但開工推估達11萬戶，顯示許多預售屋未能順利出售，愈來愈多個案進入興建期，都還大量有餘屋待售。業者認為，若景氣未見回升，未來成屋銷售將成常態。中時財經即時 ・ 2 小時前
房仲：前3季預售屋銷售低於開工數 新建餘屋恐增加
（中央社記者潘智義台北17日電）信義房屋統計今天引用數據表示，今年預售屋賣得遠比開工量少很多，預售屋揭露數據顯示前3季只賣3萬戶，推估全年銷量恐怕只約剩去年的3成，但今年全年的開工數量推估將達11萬戶，若外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。中央社 ・ 1 小時前
11月電子期漲 金融期跌
（中央社台北17日電）台北股市今天上漲49.81點，收27447.31點。11月電子期收1637.65點，上漲10.85點，正價差3.43點；11月金融期收2218點，下跌20.6點，正價差1.23點。中央社 ・ 4 小時前
【公告】榮剛董事會決議買回庫藏股事宜
日 期：2025年11月17日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛董事會決議買回庫藏股事宜發言人：康永昌說 明：1.董事會決議日期:114/11/172.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):11,621,228,9405.預定買回之期間:114/11/18~115/01/176.預定買回之數量(股):15,000,0007.買回區間價格(元):21.95~51.81，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.4910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):15,238,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：114/10/31 ~ 114/11/14 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：114/07/02 ~ 114/08/06 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股數(股)：523800中央社財經 ・ 3 小時前
租屋補助新制明年上路 將排除頂加與違建
政府持續推動「百萬租屋家庭支持計劃」，從建社會住宅、包租代管以及租金補貼三大面向著手，其中2026年的租屋補助新制即將上路，內政部釋出多項調整，包括補助金額提升、資格放寬。不過為了把關租屋品質，會排除頂加、違章案件，內政部指出，考量頂加違章租戶可能是相對弱勢，也會研擬相關機制，來協助轉介。公視新聞網 ・ 5 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 4 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前