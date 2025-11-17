中和「德穗安居」動土！釋出339戶社宅2029竣工

國家住都中心推動公地活化，規畫複合開發旗艦指標案，今（17）日舉行「德穗安居」社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮，副總統蕭美琴應邀出席。（柯毓庭攝）

國家住都中心推動公地活化，規畫複合開發旗艦指標案，今（17）日舉行「德穗安居」社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮，副總統蕭美琴應邀出席，表示她非常喜愛中永和生活圈，社宅品質越來越好，對想安居樂業的青年都是人生第一個夢想實現，祝福工程順利。

蕭美琴表示，她20幾年前搬到永和，中永和生活圈是她非常喜愛的地方，很開心德穗安居在中和作為三個旗艦型計畫之一，羨慕現在社會住宅品質越來越好，對所有想要安居樂業的青年，抽得到都是人生第一個夢想實現。

國家住都中心推動公地活化，規畫複合開發旗艦指標案，今（17）日舉行「德穗安居」社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮，副總統蕭美琴應邀出席。（柯毓庭攝）

蕭美琴指出，社宅可以達到地方三贏，第一個是想要安居青年找到理想地方居住，第二是原來地主，監理站，提出空間最終也有全新辦地點，第三是在地鄰里，因為可以帶來更多年輕人進駐，還有一些公共空間回饋，感謝許多團隊大家共同參與促成動工，祝福工程順利。

住都中心指出，「德穗安居」是中央在新北推動的第24處社會住宅，也是中和區的第4處，將與板橋監理站新址合建，總計提供339戶居住單元，總工程經費約30.2億元，由中央全額投資興建，預計於2029年竣工。

住都中心指出，「德穗安居」社宅坐落於新北市中和區「板橋車站商圈」德光路上，位處新板特區及環球購物中心之間，區位條件優越，學區資源及生活機能完善，除鄰近百貨公司、湳雅夜市及連鎖量販店外，附近還有自強公園等公共設施服務。

交通方面，基地車行5分鐘即可抵達三鐵共構的板橋車站。附近的新板特區、二八張工業區、中華電信智慧園區及遠東通訊園區，亦能就近提供豐富的就業機會。

住都中心指出，「德穗安居」基地原為公路總局公路人員訓練所教練場，經與交通部、國產署等各方協調整合後將興建社宅及板橋監理站新址；社宅部分建築規模為1幢2棟地上14層、地下3層，另設置日間照顧中心，提供全齡友善的社福服務。

建築外觀以淺灰色調為主，輔以亮黃色及棕色線條裝飾，展現輕盈且富現代感的語彙。基地四面皆退縮留設綠蔭步道，不僅美化城市街景，也強化社區的開放性。

國家住都中心表示，目前已於中和區推動5處共1582戶社會住宅，其中，位於捷運環狀線景平站旁的「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已於9月完成招租申請，將於11月19日辦理抽籤，預計最快明年1月起租入住。

除了今日動土的「德穗安居」外，興建中案件還有「莒光安居」296戶和「連城安居」370戶；位於本案基地南側的「德光安居」260戶，則預計於明年動土。中央持續推動並擴增全國社會住宅量能，為年輕人、新婚家庭、長者、弱勢朋友等多元族群打造安心居所。

