中和一早傳巨響！目擊「黑鷹醫護機降落」醫院 在地人嚇：第一次看到

記者李育道／台北報導

網友「 Sue Wey Lau 」今日意外撞見黑鷹停駕雙和醫院停機坪。（圖／網友Sue Wey Lau授權提供，未經同意請勿轉載）

新北中和雙和醫院今（26 ）日上午突然出現軍方UH-60黑鷹醫護直升機降落，引發附近民眾驚呼拿起手機拍下難得畫面，更掀起在地人討論，好奇是否發生重大事故。對此，雙和醫院澄清，黑鷹醫護機僅進行例行性停機坪檢測，約停留5至10分鐘便離去，並非重大事故。

網友「Sue Wey Lau」在臉書社團「我是中和人」曝光照片，只見黑鷹醫護機降落在雙和醫院頂樓停機坪，巨大的機翼聲響震動周邊街廓，讓「Sue Wey Lau」立刻拍下畫面直呼「第一次看到雙和醫院停UH-60醫護機⋯」，「Sue Wey Lau」也向《三立新聞網》表示，照片拍攝時間約莫早上8點35分，當時正在運動，聽到巨大聲響後，立刻拿起手機拍下這難得畫面。

廣告 廣告

網友「Sue Wey Lau」今日意外撞見黑鷹停駕雙和醫院停機坪。（圖／網友Sue Wey Lau授權提供，未經同意請勿轉載）

而照片也迅速在社團內發酵，不少在地人紛紛留言「難怪剛剛聽到聲音」、「我剛也有看到」、「從三重飛過去的樣子」、「早上那麼大聲原來是它」、「這種機型應該不便宜」、「好厲害，第一次親眼看到」，甚至有人好奇是否發生重大緊急事件。不少通勤民眾也回報，一早便被低空飛掠的巨大聲響嚇一跳。

對此，雙和醫院說明，今日黑鷹直升機是配合政府單位辦理例行性檢測，主要確認停機坪結構安全與運作性能，確保未來若執行緊急後送或醫療運輸任務時能順利使用，約莫停留5至10分鐘測試完畢就離開，無重大事故發生。

黑鷹直升機主要用於高海拔與海上救災、救難、救護、偵巡與物資運輸任務，可搭載15人（含飛行員2人、機工長2人、搜救員2人）或放置4具救護擔架。（圖／資料照）

黑鷹直升機主要用於高海拔與海上救災、救難、救護、偵巡與物資運輸任務，可搭載15人（含飛行員2人、機工長2人、搜救員2人）或放置4具救護擔架，運補時可裝載1170公斤貨物，外吊載具更可達4050公斤，執行滅火任務時載水量高達2400公升。內政部空勤總隊自民國104年起陸續接收UH-60M黑鷹，因台灣地形高山林立、四面環海，黑鷹的高原性能與夜間偵蒐能力被視為最大優勢。

更多三立新聞網報導

桃園網拍夫妻命喪火場！房東狠討鉅額清潔費 24歲兒悲痛求助：請幫幫我

好市多黑五「網黃架上露胸」拍照：把自己賣掉 官方震怒：禁止再入場

發票開獎！他更新雲端APP 驚見工程師「私密日記外流」愣：全寫出來了

就是明天！淡江大橋路跑開搶 限量名額爭「全台首批上橋人」見證新地標

