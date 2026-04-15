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中和7.3強震百年！專家昔示警「快輪到台北」遭駁斥
生活中心／綜合報導
116年前的今天、1909年4月15日凌晨3點54分，在北台灣發生一場規模7.3的強烈地震，這次大地震的震央位於當時的臺北州，也就是如今的新北市中和區。實際上，自2024年的「0403花蓮大地震」後，有關「地震百年週期」的話題以及可能性就引發各方議論。值得一提的是，5年前曾有專家示警稱「板塊隱沒型地震」的週期為百年一次，更直言下一個發生大地震的地點可能是台北或宜蘭地區。
台北有感地震「佔比僅0.7%」藏百年危機？
台灣有「地動之島」之稱，因位處環太平洋地震帶上，地震活動頻繁，且經常有強烈地震發生。據官方數據統計，每年在台灣觀測到的地震大約可以落在2萬多到4萬多次之間，有感地震則有700至2000多次。若將把台灣分成臺北、臺中、嘉南、高屏、宜蘭、花蓮、臺東區等7個區域，以有感地震為例，在1991年至2018年的數據中，光是花蓮地區就佔據48.7%的數量。簡言之，台灣有近一半的有感地震多集中在花蓮地區，相較之下雙北地區的地震活動頻率較低，圓餅統計圖顯示，台北地區的有感地震僅佔據0.7%
台灣地震活動分區統計圖（左）與地震活動分佈餅狀圖（右）。（圖／翻攝自臉書@報地震 - 中央氣象署 ）
1909年中和大地震「能量=46顆原子彈」
值得一提的是，百年來大台北地區最嚴重的一次地震，要回溯到1909年4月15日在新北中和發生的規模7.3地震。結合史料及維基百科說法，1909年4月15日，臺北測候所於3點54分6秒，在台北中和地區一帶深處發生一規模7.3之深源的地震，史稱「1909台北地震」；據震後隔天的統計，地震造成9人死亡、32人輕重傷，另有33戶家屋全倒、24戶半倒、90戶有破損。
台灣921大地震震後畫面，跑道處嚴重扭曲變形、隆起超過2公尺。（圖／民視新聞）
台灣921大地震震後畫面，高架橋中間裂開「超大鴻溝」。（圖／民視新聞）
至於116年前「中和大地震」的成因，資料顯示震源估深約80公里，但受限於百年前觀測儀器與資料不足，數值可能有誤差，但可確定屬於深層地震；另從深度研判，推測為菲律賓海板塊隱沒帶所引發。而發生在1909年的這場規模7.3地震，強度與讓台灣人記憶深刻的「921大地震」相當。台灣地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋過去多次指出，規模7.3地震所釋放的能量，約等同46顆廣島原子彈的爆炸威力。
百年一輪迴？專家「昔示警台北」快輪到
實際上，近年來全球芮氏規模6以上地震頻繁，「百年大震週期將至」等說法更是頻傳。2020年12月10日晚間9點19分，宜蘭外海發生規模6.7強震，全台有11縣市最大震度都達4級，幾乎全台有感，當時釋放能量估計如5.6顆原子彈。中央大學應用地質系退休教授李錫堤當時還警告，這種大型板塊隱沒型地震週期恐為「百年一次」，1909年台北也發生過，更示警接下來宜蘭、台北也得留意。
對於學者拋出「地震百年週期論」，時任氣象局地震測報中心主任陳國昌當時反駁有關論點。（圖／民視新聞）
但隨後氣象局（現為氣象署）對此發聲並反駁有關論點，時任氣象局地震測報中心主任陳國昌說明「我們到現在為止，還沒有辦法預測地震，地震的觀測史科學觀測史，以台灣來說也不過就一百出頭年，我們認為沒有科學性的根據」。
原文出處：關鍵今日／中和7.3強震百年！專家昔示警「快輪到台北」官方這樣說
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今微弱鋒面報到「北台灣有短暫陣雨」3縣市高溫特報
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友達宣布集團重整！ 能源事業出售100%子公司達耀
面板大廠友達光電（2409）今（13）日下午舉行重大訊息記者會，宣布董事會通過能源事業組織與投資架構重整案，將整合集團內外能源資源，透過事業公司化方式，由更專業的平台承接營運，以提升整體效率與市場競爭力。