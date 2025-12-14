中和KTV外大打出手 "等車等到吵架"兩派人馬衝突互毆

社會中心／黃恩琳、劉毓琦 新北報導

兩方不認識的人馬竟然在KTV外大打出手，還打到大馬路上！事發在新北市中和區，今天（14）凌晨2點多，有7人剛從KTV唱完歌出來，另外不認識的5人也剛下來，雙方人馬在門口等車，但中間突然吵起來，5人當中的其中一人還比中指，氣得對方人馬衝上來揍人，導致3人受傷。

凌晨時分，KTV外擠著一群人吵吵鬧鬧，甚至大打出手，附近民眾睡夢中被吵醒，看到這一幕好傻眼，PO上網說"半夜被吵起來，到底是有什麼好打的，要打去練舞室打"。

幾分鐘前，兩群不認識的人互毆，一路打到大馬路上，佔據整個車道，你推我擠，火氣很大，現場有3人被打傷，警方獲報趕到現場制止。





動手打人的通通被帶回警局，不過他們其實也跟被害人不認識。





事發在14號凌晨2點多，當時兩方人馬在新北市中和區一處KTV唱歌，一群人有7個剛唱完下來，另一群人有5個，也唱完要離開，雙方都在門口等車，因為有喝酒，情緒比較高，突然一言不合，5人當中的62歲朱姓男子朝對方比中指，對方就氣得圍上來毆打，導致朱姓男子頭部擦挫傷、勸架的潘姓男子頸部和手部受傷，紛紛送醫，另一名王姓女子也被打到手受傷。

喝酒唱歌後失控互毆，下場就是得一一到警局說明。





