一中商圈年貨大街封街17天 春節逛街攻略看過來

一中商圈往年舉辦年貨大街，逛衛人潮洶湧。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今年春節舉辦2場年貨大街，除天津路年貨大街在2月6日起連續封街舉辦，一中商圈也宣佈從13日起至31日，展開達17日，為中部最長時間年貨大街，開幕當天推出50元購買百元馬年購購券紅包，等同100元現金使用，消費滿百元還能摸彩，有日韓泰等國來回機票，獎品豐富，還有水煮蛋、怕胖團等樂團表演，吸引年輕人也來逛年貨大街。

台中市經濟發展局副局長林敏棋與一中商圈主任委員陳信志，穿上機師服裝和打扮成空姐的模特兒為活動代言，林敏棋表示，購購券50元換百元，就像物調券，讓消費者把錢放大、多消費、增加中獎的機會。

陳信志也說，一中商圈不但連續兩年榮獲台中市商圈評比第一名，更是台中數位執行率最佳的示範商圈，這次的春節特別增加一百個攤商，讓民眾可以在過年期間好逛、好玩、好買，一中購購券紅包限量666包，可於14日至16日在指定百家攤商和87個會員店家使用。

一中商圈年貨大街13日登場，14日適逢情人節在水利大樓舉辦開幕活動，特別邀請在2025年一中舞極限街舞大賽亞軍隊伍的水煮蛋，及知名樂團怕胖團演出，並同步推出馬上開市抽豪禮，現場抽出最大獎65吋大電視、空氣清淨機及按摩機等多項好禮。

林敏棋(右3)與陳信志(右4)穿上機師服裝和打扮成空姐的模特兒為活動代言。(記者蔡淑媛攝)

一中商圈年貨大街開幕推出50元購買百元馬年購購券紅包，等同100元現金使用。(記者蔡淑媛攝)

