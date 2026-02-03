一中商圈蟬聯評比冠軍 《2026 馬遊一中》新春消費抽機票等大獎
【民眾網諸葛志一臺中報導】迎接新春到來，一中商圈2月13日至3月1日將舉辦為期17天的《2026馬遊一中‧歡樂市集》，活動開幕集結街舞、音樂與年貨市集三大亮點，特別邀請「2025一中舞極限街舞大賽」亞軍隊伍－水煮蛋及知名樂團-怕胖團PAPUN BAND站台演出，並同步推出「天馬行空．豪禮開封」滿額登入抽獎活動，有機票等多項大獎，打造兼具年節氛圍與青年潮流的一中商圈年度新春盛事。
一中商圈近年來表現亮眼，不僅連續兩年榮獲台中市商圈評比第一名，更是台中數位執行率最佳的示範商圈，展現在經濟部商業發展署與台中市政府經發局輔導下的轉型成果。
市集活動將於2月14日舉行「馬年市集．歡慶開幕」，開幕當天由水煮蛋率先帶來充滿張力的原創街舞演出，為年貨大街揭開序幕，充分展現一中商圈年輕、動感文化並重的特色，同時預計邀請長官貴賓蒞臨一中商圈，發送象徵好運的新年「限定馬年一中購購券紅包666份」，為活動增添滿滿新年喜氣與購物好運；現場並推出「馬上開市抽豪禮」活動，參與民眾有機會獲得65吋大電視與空氣清淨機、按摩機等多項人氣好禮，讓民眾在熱鬧氛圍中開心迎新春。
開幕日傍晚，接續登場的是「馬上開唱｜怕胖吶喊夜」，由怕胖團PAPUN BAND蒞臨現場演出，以高人氣與音樂能量，喚起一中商圈熱血磅礡，揭開夜間活動序幕並延續年貨大街熱度，吸引年輕族群與遊客駐足參與。
2月14日至2月16日限時推出「一中購購券」，民眾可在開幕當天以50元購買100元限定馬年一中購購券紅包，購購券等同現金使用，讓民眾買得划算、逛得盡興！
年貨大街活動期間亦舉辦「天馬行空．豪禮開封」滿額登入抽獎活動！凡至一中商圈會員店家消費滿100元，即可獲得摸彩序號券一張，活動最後一天將抽出東京、首爾、曼谷、香港單人來回機票、Apple Watch SE2、Nintendo Switch2等獎項，讓民眾抱回滿滿幸運與驚喜。
