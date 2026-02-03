一中商圈蟬聯評比冠軍《2026 馬遊一中》消費抽來回機票

▲一中商圈《2026 馬遊一中》今(3)日舉辦宣傳記者會大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】一中商圈連續兩年獲臺中市商圈評比第一名，更是臺中數位執行率示範商圈，一中商圈為新春將至，將於2026年2月13日(五)至3月1日(日)盛大舉辦為期17天的《2026馬遊一中‧歡樂市集》，活動開幕集結街舞、音樂與年貨市集三大亮點，特別邀請「2025一中舞極限街舞大賽」亞軍隊伍－水煮蛋及知名樂團-怕胖團PAPUN BAND 站臺演出，並同步推出「天馬行空．豪禮開封」滿額登入抽獎活動，打造兼具年節氛圍與青年潮流的一中商圈新春節慶。

廣告 廣告

商圈主委陳信志表示《2026 馬遊一中‧歡樂市集》集結多元特色攤位、街舞展演與音樂演出，讓民眾在採買的同時，也能感受傳統年味文化與現代音樂交織而成的視覺與聽覺饗宴；一中商圈不僅是春節消費的重要據點，更是市民與遊客共享年節記憶與城市活力的交流平台。

主辦單位表示活動將於2月14日舉行「馬年市集．歡慶開幕」，開幕當天由水煮蛋率先帶來充滿張力的原創街舞演出，為年貨大街揭開序幕，充分展現一中商圈年輕、動感文化並重的特色，同時預計邀請長官貴賓蒞臨一中商圈，發送象徵好運的新年【限定馬年一中購購券紅包666份】，為活動增添滿滿新年喜氣與購物好運，現場並推出「馬上開市抽豪禮」活動，參與民眾有機會獲得65吋大電視與空氣清淨機、按摩機 等多項人氣好禮。此外，於2月14日至2月16日限時推出「一中購購券」，民眾可在開幕當天以50元購買100元限定馬年一中購購券紅包，購購券等同現金使用，讓民眾買得划算、逛得盡興！

▲活動期間在一中商圈會員店家消費滿百，抽來回機票、Apple Watch SE2、Nintendo Switch2等獎項。（記者廖美雅拍攝）

年貨大街活動期間亦舉辦「天馬行空．豪禮開封」滿額登入抽獎活動，凡至一中商圈會員店家消費滿100元，即可獲得摸彩序號券一張，活動最後一天將抽出東京、首爾、曼谷、香港單人來回機票、Apple Watch SE2、Nintendo Switch2等獎項。