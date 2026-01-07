一中商圈黑暗期？三民路改善動工 年底完工、避雷改道看這裡

台中市北區三民路三段（太平路至五權路）人本環境改善工程，7日正式動工。（馮惠宜攝）

台中一中商圈、中友百貨周邊的交通「陣痛期」來了！台中市政府與國土署斥資8029萬元推動的北區三民路三段（太平路至五權路）人本環境改善工程，7日正式動工，預計今年底完工。由於施工範圍位處北區交通心臟地帶，消息一出，地方商家與通勤族紛紛叫苦，憂心本就擁擠的交通將陷入「黑暗期」；建設局表示，將分段施工，盡量提早完工。

建設局長陳大田指出，此次改善三民路三段，沿途經台中科技大學、一中商圈及中友百貨等，不分平、假日人潮絡繹不絕，過去因人行道狹窄，學生與行人「與車爭道」的驚險畫面頻傳，改善工程勢在必行。

台中市北區三民路三段（太平路至五權路）人本環境改善工程，7日正式動工。（馮惠宜攝）

此次改善工程全長 900 公尺，將進行大規模「手術」，包含：大幅拓寬人行道、沿線增設12處行人避護島、改善43處無障礙坡道，藉此縮短行人暴露在路口的時間。此外，為消弭天際線亂象，將推動電纜下地及18支號誌照明共桿；針對車流瓶頸，則增設「偏心左轉車道」，目標完工後縮短車輛待轉時間，提升行車效率。

衛生局長曾梓展則從社會結構角度分析，北區是台中市原市區八區中，65歲以上長者人數最多、人口老化最嚴重的區域，因此更需要友善且安全的步道空間供長輩行走，這項工程對落實高齡友善城市至關重要。

市議員陳俞融則質疑，三民路三段是北區的交通命脈，此次施工範圍廣達2.2公頃，呼籲市府務必事前規畫完善的替代道路與疏散措施，並要求交通導引人員全天候落實職責，避免讓一中商圈的交通雪上加霜，演變成交通災難。

立委黃健豪則坦言，拓寬人行道短期內確會衝擊行車習慣或停車空間，但參考國外成功經驗，行人環境優化才是帶動商圈繁榮的長遠之計。他呼籲市民共同度過這段觀念轉型的陣痛期，支持大眾運輸與人本環境的結合。

面對地方的焦慮，建設局說明，工程將採分段施工，盡量提早完工，力求讓交通影響降至最低。

